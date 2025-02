Rio será sede da reunião de cúpula do Brics em julho

O Rio de Janeiro foi oficialmente confirmado como sede da Cúpula dos Líderes do Brics em julho deste ano. O anúncio foi feito após uma reunião entre o prefeito Eduardo Paes, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e representantes do governo federal, realizada neste sábado, no Palácio da Cidade, em Botafogo.

Em 1º de janeiro deste ano, o Brasil assumiu a presidência rotativa do Brics, grupo de cooperação internacional formado por países em desenvolvimento, composto atualmente por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Irã.

Para a prefeitura, a escolha do Rio de Janeiro como sede da Cúpula reforça a cidade como um importante centro estratégico para eventos internacionais. Durante o encontro, chefes de Estado, ministros e representantes de governos locais, além de membros da sociedade civil dos países-membros do Brics, estarão reunidos.

"Sábado de manhã, estou aqui com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Ele veio trazer uma grande notícia, a pedido do presidente Lula. Quero agradecer o presidente Lula, que reconhece esse protagonismo que o Rio tem. A gente se sente muito orgulhoso de representar todos os brasileiros, com as belezas da nossa cidade, mesmo com seus desafios. Ninguém aqui é inocente, mas é uma cidade muito especial que a gente tem muito orgulho. Rio, mais uma vez, capital do mundo. Foi capital do G20 ano assado, agora Brics e, quem sabe, ainda não consigo a assinatura do decreto do presidente para o Rio como capital honorária do Brasil", disse disse Paes.

Vieira destacou a parceria do governo federal com o Rio.

"É um grande prazer estar hoje aqui com o prefeito Eduardo Paes e, mais uma vez, estreitar essa colaboração, essa parceria entre o governo federal e o Rio de Janeiro. O presidente me autorizou a anunciar que a reunião de chefes de status do Brics será no Rio de Janeiro, no mês de julho deste ano, no dia 6 e 7, quando então receberemos na cidade os chefes de Estado dos países dos 20 países que integram o Brics nas duas categorias, de membros plenos e parceiros do Brics. Vamos tomar decisões muito importantes para o desenvolvimento de todos esses países, para a cooperação e para a melhoria da condição de vida de todos os habitantes desses países. Então mais uma vez o Rio de Janeiro será palco de uma importantíssima reunião internacional", declarou o ministro.

Este evento de grande relevância ocorre apenas um ano após a cidade sediar a Cúpula do G20, consolidando ainda mais o Rio como um polo de diplomacia internacional. A Cúpula dos Líderes do BRICS contribuirá para o fortalecimento das relações internacionais, promovendo intercâmbios culturais, comerciais e turísticos entre o Brasil, os países do BRICS e o resto do mundo.

A Prefeitura do Rio criou o Comitê Rio Brics, que será responsável pela elaboração do "Calendário Brics Rio", reunindo as iniciativas e atividades até o final de 2025. O comitê também participará de fóruns, comitês e comissões organizados por diversas esferas do governo e da sociedade civil, nacionais e internacionais, abordando questões do Brics.