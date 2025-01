Retratos oficiais de Trump e vice são divulgados antes da posse

A equipe de transição do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou os retratos oficiais de Trump e do vice-presidente eleito, JD Vance, poucos dias antes da cerimônia de posse marcada para 20 de janeiro. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais pelo fotógrafo de Trump, Daniel Torok.

Nos retratos, ambos aparecem usando ternos azul-escuros com camisas brancas e gravatas azuis. Trump exibe um broche da bandeira dos EUA em sua lapela, reforçando a estética patriótica.

Vance, ex-senador pelo estado de Ohio, surge com um sorriso discreto, enquanto Trump opta por uma expressão impassível, reminiscente de sua foto icônica tirada na Cadeia do Condado de Fulton em 2023.