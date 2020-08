Resort de nudismo na França tem surto de coronavírus

Os nudistas na França terão de cobrir ao menos uma parte do corpo enquanto estiverem em um resort na costa mediterrânea do país: o rosto. O uso de máscaras assim como o distanciamento social estão sendo exigidos como forma de conter a alta no número de infectados pelo coronavírus, disseram autoridades de saúde nesta segunda-feira, 24.

De acordo com testes realizados em frequentadores do resort Village Cap d’Agde, uma vila turística voltada para naturistas no sudeste francês, a incidência do Sars-Cov-2 foi 30% maior, segundo informou o G1. A taxa é quatro vezes maior que os examinados que não frequentaram o centro nudista.

O jornal francês “Le Figaro” informou que ao menos 18 casas noturnas do balneário foram interditadas a partir de hoje para conter a disseminação do vírus.

O diretor-geral da autoridade de Saúde da região, Pierre Ricordeau, disse à Reuters que o distanciamento social “provavelmente” não foi suficientemente respeitado no resort nudista. Já o prefeito da região ordenou o uso de máscaras dentro do balneário e proibiu reuniões de mais de 10 pessoas.