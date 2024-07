Republicanos pedem renúncia “imediata” de Biden como presidente

Após a desistência do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de tentar se reeleger, membros do Partido Republicano, do ex-presidente e candidato presidencial, Donald Trump, pediram em coro que o mandatário renuncie imediatamente ao cargo, argumentando que, se ele não pode disputar a eleição de 5 de novembro, não deve continuar governando.

A liderança republicana no Congresso e figuras influentes dentro do partido delinearam neste domingo qual será a linha de ataque contra a vice-presidente, Kamala Harris, que recebeu apoio de Biden para assumir a candidatura do Partido Democrata à presidência dos EUA.

Os republicanos acusaram Harris de encobrir o “declínio mental” de Biden e a culparam pela política migratória dos EUA, que eles descrevem como um “desastre”.

Liderados pelo presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, alguns pesos pesados do Partido Republicano no Capitólio sinalizaram neste domingo o desejo de ver Biden fora da presidência.

“Se Joe Biden não está apto a concorrer à presidência, não está apto a servir como presidente. Ele deveria renunciar ao cargo imediatamente”, escreveu Johnson na rede social X (ex-Twitter), onde também atacou Harris diretamente.

“Como segunda em comando, ela foi uma alegre cúmplice (...) do maior encobrimento da história dos EUA. Ela sabia, assim como todo mundo, que (Biden) estava incapacitado (para ser presidente), acrescentou.

A mesma ideia foi expressada pelo vice-líder republicano na Câmara, Steve Scalise, que acrescentou que “todos” os funcionários do governo Biden deveriam ser responsabilizados.

“Os democratas difamaram durante anos os americanos que questionaram a saúde de Biden (...) Cada pessoa que participou dessa operação de encobrimento, especialmente a vice-presidente Harris, deve ser responsabilizada”, disse Scalise.

Elise Stefanik, presidente da Conferência Republicana, a organização que representa os membros do partido na Câmara, se manifestou no mesmo sentido.

“Biden deve renunciar imediatamente. O Partido Democrata está em queda livre por causa de sua tentativa desesperada de encobrir o fato de que Biden não está bem”, declarou.

O único líder republicano no Congresso que não ecoou essa ideia foi Mitch McConnell, o líder da minoria no Senado, que teve um relacionamento próximo com Biden ao longo de sua carreira. Em um comunicado, ele criticou os democratas por suas tentativas de afastar Biden da indicação.

“Infelizmente, o Partido Democrata tem estado ocupado nas últimas semanas tentando desfazer o desejo dos americanos nas primárias em todo o país”, escreveu McConnell, que, aos 82 anos, anunciou sua aposentadoria do Congresso, pois não está buscando a reeleição por causa de sua idade.

O senador J.D. Vance, candidato a vice-presidente na chapa de Trump, aumentou as críticas, acusando Harris de fazer parte da “pior presidência dos EUA” que ele já testemunhou.

“Nos últimos quatro anos, ela apoiou a política de fronteiras abertas de Biden (...) Ela é dona de cada fracasso e mentiu por quase quatro anos sobre a capacidade mental de Biden”, escreveu ele no X.

Por sua vez, o governador do Texas, Greg Abbott, uma figura influente dentro do Partido Republicano, criticou diretamente Harris sobre a forma como o governo Biden lidou com a migração, chamando-a de “gerente de fronteira”.

Pouco depois de assumir o cargo em 2021, Biden encarregou Harris de “abordar as causas básicas” da migração, concentrando-se especificamente na América Central e nos chamados países do Triângulo Norte.

Em uma carta publicada no domingo no X, Biden, de 81 anos, anunciou sua retirada da corrida presidencial, após semanas de especulação e pressão de membros de seu próprio partido.