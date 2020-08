Reino Unido quer pagar metade do jantar — para o país inteiro

O primeiro-ministro do Reino Unido Boris Johnson lançou a campanha Comer Fora para Ajudar, que visa incentivar a população a comer fora de casa e auxiliar economicamente os estabelecimentos locais.

No programa, o governo britânico está se oferecendo para pagar metade da conta — com desconto máximo de 10 libras, às segunda, terças e quartas-feiras do mês de agosto.

Não há consumo mínimo, mas não pode ser usado para bebidas alcoólicas. Por outro lado, o cidadão pode aproveitar a campanha quantas vezes quiser.

Nas duas primeiras semanas, o governo subsidiou mais de 35 milhões de refeições em 85.000 restaurantes participantes. Isto significa que mais da metade da população buscou usar o desconto.

O programa visa injetar 650 milhões de dólares na economia, sem incluir o valor das gorjetas. Segundo a mídia local, o programa tornou-se tão popular que a principal reclamação dos donos de restaurante é de que os clientes estão exigindo mesas sem muito distanciamento social, exigido para conter a pandemia do novo coronavírus.