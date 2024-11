Reabertura da Notre-Dame: Macron celebra o resultado da restauração

O presidente da França, Emmanuel Macron, agradeceu nesta sexta-feira, 29, aos envolvidos na restauração da Catedral de Notre-Dame de Paris, elogiando o trabalho de "transformar carvão em arte". Durante uma visita ao local, o presidente viu o novo visual do interior da catedral, agora mais claro, com paredes caiadas de branco, preparando-se para a grande reabertura do templo, marcada para os dias 7 e 8 de dezembro.

Em seu discurso dentro da catedral, Macron afirmou que o choque da reabertura será "tão forte quanto o do incêndio", mas será um "choque de esperança". Mais de 1.300 trabalhadores, especialistas e financiadores participaram da visita, emocionados e felizes, capturando o momento com seus celulares, antes de presenciar o retorno da catedral à vida pública.

Cinco anos de trabalho

Quando o incêndio devastou a catedral em 15 de abril de 2019, a ideia de uma reabertura em 2024 parecia uma meta impossível. No entanto, o esforço conjunto e o entusiasmo de todos os envolvidos, incluindo mais de 2.000 trabalhadores e 250 empresas, tornaram a restauração possível. Macron destacou que, no início, muitos duvidaram de que a reabertura fosse viável dentro de um prazo de cinco anos. "Vocês conseguiram algo que parecia impossível", enfatizou o presidente.

A reconstrução não apenas restaurou a catedral à sua configuração original, mas também elevou os padrões de segurança para evitar futuros acidentes como o incêndio de 2019. O projeto teve um orçamento de 700 milhões de euros e contou com a colaboração de profissionais de diversas áreas, como arquitetos, pedreiros, carpinteiros e pintores.

Homenagem ao General Georgelin e aos Bombeiros

Emocionado, Macron fez uma homenagem especial ao general Jean-Louis Georgelin, que estava à frente do projeto de reconstrução até sua morte acidental em agosto de 2023. O presidente destacou que Georgelin "teria ficado orgulhoso e feliz" com o resultado da restauração.

Macron também reconheceu o trabalho heroico dos bombeiros de Paris, que, com "coragem, grandeza e sacrifício", evitaram que o templo fosse destruído pelas chamas. "Eles foram os primeiros a iniciar a reconstrução de Notre-Dame", disse o presidente, lembrando o esforço da corporação para preservar o patrimônio mundial.

Embora a reabertura ocorra nos próximos dias, o trabalho de restauração ainda não está concluído. A catedral continuará a ser restaurada até 2030, com o objetivo de garantir a preservação completa de sua estrutura e adaptar o edifício aos tempos modernos. Para Macron, Notre-Dame é "maior do que nós" e pertence tanto aos fiéis quanto a toda a França e ao mundo.