Pepperoni vegano e mais: Vida Veg compra empresa de proteínas vegetais e mira R$130 milhões

A Vida Veg, líder nacional em alimentos plant-based, anunciou a aquisição da Plant Choice, foodtech fundada em 2021 e especializada em proteínas vegetais frescas.

A empresa fundada por Carolina Torres e Carolina Itoda opera uma fábrica com capacidade de produzir cerca de 20 toneladas por mês e construiu uma base relevante de clientes no foodservice.

Entre os produtos mais vendidos estão o presunto parma, pepperoni e pastrami — todos veganos. A operação potencial de faturamento é superior a R$ 20 milhões por ano, segundo a Vida Veg. Com a aquisição, a Vida Veg projeta crescer 30% em 2026, elevando o faturamento anual para R$ 130 milhões. A expectativa é que a Plant Choice tenha seu faturamento dobrado já no primeiro ano de integração, passando a atuar como um braço incremental de receita dentro do grupo. “A operação da Plant Choice tem muita sinergia com a Vida Veg, desde o portfólio complementar, que amplia nossa capilaridade na cadeia de refrigerados, até o fortalecimento do nosso alcance no foodservice”, diz Álvaro Gazolla, CEO da Vida Veg.

O anúncio ocorre em um momento de expansão do setor. No Brasil, o mercado de alimentos plant-based deve movimentar R$ 2,2 bilhões em 2026. No cenário global, a projeção é que esse mercado alcance US$ 162 bilhões até 2030, impulsionado pela busca por alimentos com menos ingredientes, menor grau de processamento e apelo funcional.

Portfólio complementar

A aquisição reforça a tese da Vida Veg de ampliar sua atuação para além de categorias tradicionais do plant-based.

Enquanto a empresa construiu sua liderança em iogurtes, queijos e bebidas vegetais, a Plant Choice se especializou em proteínas vegetais frescas, com um portfólio que inclui presunto, pepperoni, pastrami, salsicha e queijos elaborados com ingredientes naturais.

“A Plant Choice traz uma expertise única em proteínas vegetais com o conceito de clean label”, diz Gazolla. “São produtos desenvolvidos com receitas simples e técnicas próprias de produção, que garantem sabor e textura sem o uso de ultraprocessados.”

Na prática, a combinação amplia o alcance da Vida Veg em categorias de maior frequência de consumo e reduz a dependência de um único segmento dentro do plant-based, diluindo riscos e abrindo espaço para crescimento sustentado.

“A Plant Choice funcionará como um braço de receita incremental e consolida a Vida Veg como uma plataforma sólida de produtos vegetais de alta performance”, afirma Gazolla.

Integração comercial e governança separada

A partir de 1º de março, as operações comerciais e de trade das duas empresas passam a ser integradas. As marcas, no entanto, seguirão independentes, assim como a comunicação com o consumidor e as estruturas fabris.

Segundo a Vida Veg, o modelo foi desenhado para preservar as linhas de produção e acelerar a expansão nacional. Os produtos atuais da Plant Choice serão mantidos e já está previsto para março o lançamento de uma nova linha voltada ao consumo recorrente do dia a dia.

A Plant Choice consolidou sua reputação em apenas cinco anos de mercado ao apostar em produtos com ingredientes simples e posicionamento premium. “Estamos assumindo uma operação pioneira, que construiu relevância de forma rápida e consistente”, afirma Gazolla.

Com a aquisição, os produtos da Plant Choice passam a ser distribuídos nos mais de 6 mil pontos de venda atendidos atualmente pela Vida Veg, presente em todas as regiões do país. A foodtech conta hoje com uma fábrica com capacidade produtiva de 20 toneladas por mês e potencial de faturamento acima de R$ 20 milhões por ano.

Antes da compra, a atuação da Plant Choice estava concentrada em pequenos clientes, mas com alto impacto no foodservice, especialmente em estabelecimentos premium e no setor de luxo, como o Hotel Unique e a pizzaria Bráz, em São Paulo. Agora, a estratégia é usar a estrutura comercial da Vida Veg para ampliar a presença no varejo alimentar.

“Vamos levar essa excelência para as gôndolas em todo o Brasil, sem perder o foco em qualidade e identidade de marca”, diz o CEO.

