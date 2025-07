Raio provoca incêndio em igreja do século XIX no Canadá; veja o vídeo

Um raio que atingiu a cidade de Saint-Ours, no interior da província canadense de Quebec, provocou um incêndio que destruiu por completo a igreja mais emblemática da cidade, construída no século XIX e tombada como patrimônio cultural.

As chamas começaram no fim da tarde de quinta-feira e consumiram a estrutura da Église de l’Immaculée-Conception, abalada por ventos fortes e pela rápida propagação do fogo. Não há registro de feridos.

“Foi o incêndio mais significativo que vi”, disse à CBC o bombeiro Sylvain Forget, vice-diretor do Corpo de Bombeiros local, com mais de três décadas de experiência. “Meu filho foi batizado naquela igreja. É difícil, muito difícil”.

O incêndio teve início pouco antes das 18h (19h em Brasília), quando uma forte tempestade atingia a região. Dezenas de bombeiros de dez municípios vizinhos foram mobilizados para tentar conter as chamas, que só foram controladas por volta das 4h da manhã de sexta-feira (5h em Brasília). Mesmo assim, equipes seguiram trabalhando ao longo do dia para eliminar pontos quentes que ainda persistiam nos escombros.

Construída entre 1880 e 1882, a igreja era um dos principais símbolos da cidade e estava registrada no Diretório de Patrimônio Cultural local. Apesar da destruição total do templo, o convento, a escola e o presbitério localizados ao lado não foram afetados pelo fogo. Ainda assim, moradores da cidade dizem tentar lidar com o trauma. À CDC, Renée-Anne Arseneault, que vive em frente à igreja, afirmou:

“Foi como ver a história pegar fogo. Era uma obra de arte. Não tenho palavras. Vai levar tempo para cicatrizar”.

Em nota, o prefeito de Saint-Ours, Sylvain Dupuis, se posicionou. “É um momento extremamente doloroso para nossos cidadãos. A igreja representava uma parte importante da nossa história, um marco da nossa comunidade e da nossa identidade coletiva”.

O que será feito no espaço?

O futuro do espaço ainda será discutido entre a prefeitura, a diocese e representantes da paróquia. A igreja, que vinha registrando queda no número de fiéis, já estava oficialmente à venda. Segundo a imprensa local, o empresário Pierre Tousignant, que estava prestes a concluir a compra do imóvel nos próximos meses, disse que seu plano era restaurar e preservar o edifício como parte da memória da cidade.

“O objetivo era mantê-la bonita, deixá-la ali. Ela faz parte da história de Saint-Ours”, disse.

No terreno da igreja também funciona um pequeno cemitério, onde estão enterradas cerca de 80 pessoas, incluindo parentes de antigos moradores e fundadores da cidade. Tousignant afirmou que, apesar dos danos, pretende preservar a área.

https://x.com/guillaum3roy/status/1946040633124176089

https://x.com/firefoxz09/status/1945990216679907663