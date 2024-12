Quem são os bilionários do novo governo de Trump

Logo depois da confirmação de sua vitória no mês passado, Donald Trump não demorou muito para começar a montar o gabinete de seu próximo mandato. Com o discurso de que irá se rodear somente de nomes fiéis a ele, o republicano surpreendeu com suas escolhas.

Alguns dos indicados já desistiram do processo antes mesmo de assumirem. Foi o caso de Matt Gaetz, que havia sido chamado para ser o próximo procurador-geral, mas desistiu depois da pressão por ser investigado pelo Congresso por má conduta sexual e uso de drogas ilícitas.

Entre os nomeados, alguns bilionários se destacam. É o caso de Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX, que vai comandar o novo Departamento de Eficiência Governamental.

Confira uma lista de bilionários que irão integrar o novo governo de Trump:

Warren Stephens

A escolha de Trump para embaixador do Reino Unido requer confirmação do Senado.

Stephens é um grande doador de Trump que lidera o banco de investimentos Stephens, no Arkansas, foi fundado por seu tio há quase um século. O bilionário é conhecido por seu papel na oferta pública inicial do Walmart em 1970 e tem uma fortuna avaliada em US$ 3,4 bilhões, segundo a Forbes.

Jared Isaacman

O mais novo bilionário escolhido por Trump na quarta-feira como administrador da Nasa, Isaacman é o fundador e CEO da empresa de processamento Shift4 Payments, sediada na Pensilvânia. Ele também fundou a empresa de defesa Draken International em 2011 e a vendeu para a Blackstone em 2019 por uma quantia relatada de nove dígitos. Isaacman tem uma fortuna estimada de US$ 3 bilhões.

Elon Musk

O fundador da Tesla e da SpaceX se tornou um dos confidentes mais próximos de Trump nos últimos meses e foi escolhido, ao lado do colega bilionário Vivek Ramaswamy, para liderar o recém-criado Departamento de Eficiência Governamental, um conselho consultivo que trabalhará para "desmantelar a Burocracia Governamental, cortar regulamentações excessivas, cortar gastos desnecessários e reestruturar Agências Federais", de acordo com Trump. Musk, segundo a Forbes, tem uma fortuna estimada de US$ 337,3 bilhões.

Linda McMahon

A ex-CEO da WWE é a escolha de Trump para secretária de Educação, e aguarda a aprovação do Senado. Ela copresidiu sua equipe de transição ao lado do colega bilionário Howard Lutnick e atuou como administradora da Small Business Administration durante o primeiro mandato de Trump antes de presidir o America First Policy Institute, um think tank que arrecadou milhões para eleger Trump. McMahon tem uma fortunada estimada de US$ 3 bilhões.

Howard Lutnick

Copresidente da equipe de transição de Trump, o CEO da Cantor Fitzgerald é a escolha de Trump para secretário de Comércio (o que também requer aprovação do Senado) e é conhecido por reconstruir a empresa de serviços financeiros onde passou toda a sua carreira depois que a companhia perdeu 658 funcionários no ataque ao World Trade Center em 11 de setembro. Lutnick tem uma fortuna avaliada a US$ 1,5 bilhão.

Vivek Ramaswamy

Empreendedor de biotecnologia e um dos mais jovens bilionários dos EUA, Ramaswamy construiu sua riqueza ao fundar a Roivant Science há quase uma década. A fortuna estimada do bilionário é de US$ 1 bilhão.

Kelly Loeffler

A ex-senadora republicana da Geórgia, escolhida por Trump para liderar a Small Business Administration, é casada com o bilionário fundador da Intercontinental Exchange, Jeff Sprecher, e tem uma fortuna estimada em US$ 1,1 bilhão.