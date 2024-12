Trump escolhe Adam Boehler como encarregado de negociar libertação de reféns americanos

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quarta-feira a nomeação de Adam Boehler como seu enviado especial para Assuntos de Reféns, sendo encarregado de negociar a libertação de americanos mantidos como reféns no exterior.

O republicano fez o anúncio depois de advertir o Hamas na segunda-feira de que haverá um “inferno” no Oriente Médio caso o grupo islâmico não liberte os reféns americanos na Faixa de Gaza antes de sua posse, em 20 de janeiro do ano que vem.

“Adam trabalhará incansavelmente para trazer nossos grandes cidadãos americanos de volta para casa”, anunciou ele em uma mensagem em sua plataforma Truth Social.

Trump observou que durante seu primeiro mandato, de 2017 a 2021, Boehler foi o principal negociador dos EUA nos Acordos de Abraão, que normalizaram as relações diplomáticas entre Israel e vários vizinhos árabes.

“(Boehler) negociou com algumas das pessoas mais duras do mundo, incluindo o Talibã, mas ele sabe que ninguém é mais duro do que os Estados Unidos quando liderados pelo presidente Trump”, comentou.

O futuro enviado especial para Assuntos de Reféns também foi diretor executivo da Corporação Financeira de Desenvolvimento Internacional dos EUA, uma agência federal criada durante o primeiro governo Trump.