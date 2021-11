Quem é Olaf Scholz, próximo chanceler da Alemanha e substituto de Merkel

A Alemanha está a um passo de ter seu próximo chanceler, a substituir a atual líder Angela Merkel. Dois meses após as eleições nacionais de setembro, os partidos que buscam uma coalizão governista confirmaram nesta quarta-feira, 24, um acordo em torno do nome de Olaf Scholz, do Partido Social Democrata (SPD).

Como a política internacional impacta seu bolso e como sair ganhando? Descubra com um curso exclusivo da EXAME.

O SPD de Scholz, de centro-esquerda, foi o mais votado na eleição alemã, mas isso não garantia a vitória. Na Alemanha, é preciso que os partidos façam uma coalizão capaz de obter a maioria das cadeiras no Parlamento, o Bundestag (veja aqui como a votação funciona).

Assim, o SPD precisou conseguir o apoio dos Verdes (ambientalistas, mais à esquerda) e ao FDP (liberais econômicos, à direita).

Os três partidos vinham em conversas nos últimos meses para montar um plano de governo com o qual todos concordassem. O acordo foi anunciado nesta manhã e, agora, precisa apenas ser levado a votação no Parlamento para que Scholz seja oficializado, o que deve acontecer no início de dezembro.

Scholz e Merkel

Aos 63 anos, Scholz é nascido na antiga Alemanha Ocidental, formado em Direito pela Universidade de Hamburgo e um político experiente, visto como moderado.

Ele é o atual vice-chanceler e ministro das Finanças do governo Merkel, cargo que ocupa desde 2018. Esse é um dos mais importantes cargos do governo, similar ao Ministério da Economia brasileiro.

Scholz e Merkel em última reunião de gabinete de Merkel nesta quarta-feira, 24: candidato do SPD deve ser confirmado como próximo chanceler Scholz e Merkel em última reunião de gabinete de Merkel nesta quarta-feira, 24: candidato do SPD deve ser confirmado como próximo chanceler

Scholz construiu quase toda a carreira política em Hamburgo, cidade do norte da Alemanha e da qual foi prefeito entre 2011 e 2018.

A cidade é a segunda mais rica da Alemanha, atrás da capital Berlim, lar do maior número de milionários alemães, de importantes jornais e do principal porto do país, o que responde por parte de sua economia pujante.

Além de prefeito, Scholz foi deputado no Bundestag entre 1998 e 2011. Ele se filiou ao Partido Social Democrata ainda nos anos 1970, antes da queda do Muro de Berlim e reunificação das Alemanhas no fim dos anos 1980.

Nesse período, outro cargo de Scholz no governo Merkel foi como ministro do Trabalho e de Assuntos Sociais, entre 2007 e 2009, ainda no primeiro mandato da chanceler.

No papel, Scholz é um político mais à esquerda e tem visões políticas e econômicas opostas ao governo Merkel em muitos assuntos. Mas sua presença nos governos Merkel foram resultado de uma coalizão complexa e específica do parlamentarismo.

Merkel é do partido democrata-cristão CDU (que faz aliança com o partido-irmão CSU), de centro-direita. Mas em três de seus quatro mandatos desde 2005, o CDU não conseguiu uma coalizão somente com partidos de direita, como os liberais do FDP.

Assim, precisou convencer o SPD de Scholz, rival histórico do CDU, a ingressar no governo. Essa costura voltou a ocorrer nas últimas eleições, em 2017, o que faz o atual governo ser chefiado pelo CDU de Merkel mas com cargos importantes (como o Ministério das Finanças) nas mãos da centro-esquerda com o SPD.

A presença do SPD muitas vezes puxou o governo Merkel "para o centro e até para a esquerda". Por outro lado, o SPD, que costumava polarizar com o CDU em todo o período pós-guerra, perdeu relevância na política alemã e foi duramente criticado por parte de sua base por participar das coalizões governistas.

Esse contexto, em parte, levou à ascensão dos Verdes entre a esquerda e os jovens. A vitória de Scholz e do SPD nesta eleição é considerada uma ressurreição para o partido na política alemã.

O que esperar do governo Scholz

Confirmado o acordo em torno do nome de Scholz, se nada mudar até sua confirmação no Parlamento, a Alemanha viverá uma ligeira "guinada à esquerda" após quase 16 anos do governo Merkel.

"Olaf Scholz é uma continuação dos anos Merkel, ao menos em estilo de liderança", disse Carsten Brzeski, diretor global de macro da casa de análise ING, na Alemanha, em entrevista à EXAME antes das eleições.

A aposta dos analistas é que as mudanças esteja sobretudo na "substância" das medidas, e se gastos sociais serão ou não encarados como investimento.

Enquanto SPD e Verdes estão mais alinhados ideologicamente, o liberal FDP puxa o pêndulo político para a direita, o que pode ser fruto de tensões no governo.

Um dos principais destaques do acordo firmado entre SPD, Verdes e FDP é que o importante Ministério das Finanças ficará com o FDP, e, portanto, o ministro tende a ser o líder do partido, Christian Lindner. O FDP tem tradição liberal econômica à direita e de rigidez nos gastos públicos.

No Parlamento da Alemanha, além de SPD, Verdes e FDP, os principais partidos são CDU/CSU (centro-direita cristã, partido de Merkel), Die Linke (esquerda com herança comunista) e o Alternativa Para Alemanha (AfD, direita radical e ultranacionalista). Veja abaixo qual a provável composição:

Apesar do principal posto econômico nas mãos do FDP, no acordo firmado para o governo, os partidos da coalizão concordaram com pontos sociais como o aumento do salário mínimo, que era uma proposta de campanha dos social-democratas (de 9,60 euros por hora para 12 euros, ou pouco mais de 1.900 euros por mês em uma jornada de 40 horas semanais).

Já os Verdes desejam acelerar o fim da produção de carvão e criar uma força tarefa direcionada para políticas de combate às mudanças climáticas, frente que liderarão em um dos ministérios.

Ainda assim, há dúvidas sobre como as promessas de SPD e Verdes rumo a uma transição climática mais rápida e maiores programas sociais serão encaradas pelo ministério das Finanças controlado pelo FDP.

A ideia de ter o FDP à frente da economia alemã também tem gerado preocupação também em lideranças de outros países europeus. Sobretudo os mais endividados, ao sul, temem um amplo ajuste fiscal vindo da Alemanha, país mais rico da União Europeia.

Firmado o acordo, ainda há incógnitas sobre como a tênue aliança entre esquerda e liberais vai se desenrolar na prática.

Tudo somado, a aposta é que Scholz, como fez Merkel nos últimos anos, seja capaz de equilibrar as diferentes frentes de seu governo. Apesar de envolver lados muitas vezes opostos, os dois meses de negociações da coalizão, por exemplo, transcorreram de forma tranquila na visão de analistas alemães, sem grandes discussões tornadas públicas ou vazamentos - o que tem sido visto como um bom sinal de que as partes se entenderam.

Por outro lado, há críticas sobre a estratégia da conciliação da era Merkel, um desafio que também pode respingar no governo Scholz.

Na eterna busca pelo meio-termo, a Alemanha da era Merkel optou por poucas mudanças estruturais, em uma estratégia ora lida como um necessário pragmatismo, ora como inação. Entre os críticos e jovens, a chanceler ganhou um verbo em alemão — merkeln —, usado de forma pejorativa para descrever certa procrastinação nas decisões mais difíceis.

Apesar da economia pujante alemã, é consenso entre analistas que Merkel deixou de promover medidas que fizessem o país liderar em frentes como digitalização, modernização e transição energética. Isso explica, em partes, o resultado ruim de seu partido na eleição.

Agora, em meio à crise energética que assolou o verão europeu, novas ondas do coronavírus e competição crescente na economia internacional, estes serão desafios que o moderado Scholz, e as distintas alas de seu governo, terão de enfrentar.

Vá além do básico e acesse as principais análises sobre o Brasil e o mundo. Assine a EXAME.