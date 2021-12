Merkel deixa o cargo após 16 anos e Scholz toma posse na Alemanha

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

O líder do Partido Social Democrata (SPD), Olaf Scholz, de 63 anos, se tornou o novo chanceler da Alemanha nesta quarta-feira, 8. A transição aconteceu em votação no Parlamento alemão, o Bundestag, após a definição de uma coalizão com maioria parlamentar.

A Alemanha assiste, assim, ao encerramento oficial dos 16 anos de governo da chanceler Angela Merkel, que chegou ao cargo em 2005.

O novo governo será formado por SPD, o mais votado nas eleições de setembro, ao lado dos ambientalistas dos Verdes e liberais do FDP (veja no quadro abaixo quais são os partidos alemães).

A votação foi mais simbólica do que prática. Pelas regras do modelo parlamentarista, os 736 parlamentares alemães, eleitos em setembro, votam para eleger o novo chanceler. Mas, por definição, a coalizão governista já precisa possuir a maioria das cadeiras.

Assim, os parlamentares de Verdes, SPD e FDP votarão para nomear Scholz e terão maioria. Na terça-feira, 7, Scholz, que faz parte do governo Merkel graças a uma "aliança entre rivais" feita em 2017, participou de sua última reunião como ministro.

Os últimos passos para a votação no Parlamento foram tomados nos últimos dias. Após os militantes dos partidos aprovarem as propostas do novo governo ao longo do fim de semana, os líderes assinaram de vez o acordo nesta terça-feira.

A chegada de Scholz marca a volta de uma coalizão liderada pela esquerda ao poder. O SPD havia ficado ofuscado durante os anos de governo Merkel por participar de três das quatro coalizões da chanceler, que é da aliança CDU/CSU, de centro-direita. A vitória nas eleições de setembro é vista por analistas como a "ressureição" do partido.

Merkel deixa o poder com boas taxas de aprovação, mas não suficientes para conseguir eleger seu sucessor, o líder da CDU, Armin Laschet. A falta de popularidade de Laschet, somada ao desejo de mudança da população após quase duas décadas de governo CDU, contribuíram para a vitória do SPD de Scholz.

Apesar da liderança do SPD na coalizão (o partido foi o mais votado da eleição, ganhando 206 cadeiras), o plano de governo firmado entre a coalizão precisou conter um meio-termo entre as três legendas para que todas concordassem com as propostas.

Há pontos como aumento de salário mínimo e políticas de moradia, defendidos pelo SPD, transição energética, defendida pelos Verdes, e não aumento de impostos e rigidez nas contas públicas, pauta do FDP, partido de ideologia liberal clássica e o mais à direita na coalizão.

Os três concordaram também em incentivar a regularização de imigrantes, em meio à queda na natalidade alemã e necessidade de atrair jovens, diante do envelhecimento da população alemã.

Na disputa de forças dentro do novo governo, enquanto os social democratas do SPD terão o chanceler, o FDP terá o importante Ministério das Finanças, no qual deve defender maior controle nas contas públicas. Os Verdes terão, entre outros, o Ministério das Relações Exteriores e o responsável pela transição energética.

Um dos desafios iniciais do novo governo será a nova onda da covid-19: o país lida neste momento com alta de casos e a necessidade de aumentar o número de vacinados. O governo formado já divulgou restrições mais duras para quem não se vacinar, e não descarta medidas como a obrigatoriedade da vacinação.