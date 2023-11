Quem é o novo presidente da Argentina? Javier Milei vence disputa de 2023

A Argentina elegeu neste domingo, 19, Javier Milei como novo presidente do país. O deputado ultralibertário teve 55,69% dos votos, 11 pontos percentuais à frente do rival Sergio Massa, que somou 44,30%, aponta a apuração de 99,28% das urnas.

Milei venceu na ampla maioria das províncias do país, incluindo uma vitória expressiva em Córdoba: teve 74% de preferência na segunda região mais populosa do país. O deputado também venceu na cidade de Buenos Aires e quase empatou com Massa na província de Buenos Aires, um forte reduto do peronismo. Ali, teve 49,26%, ante 50,73% do rival.

O ultralibertário rompeu a polarização que o país vivia há décadas, alternando entre centro-direita e o peronismo. No entanto, se aliou à centro-direita no segundo turno e recebeu apoio do ex-presidente Mauricio Macri (2015-19). Ele amenizou um pouco o discurso na reta final da disputa, mas segue defendendo medidas radicais, como dolarizar a economia e fechar o Banco Central.

Em seu discurso da vitória, Milei quis deixar claro que o país começará uma nova fase, mas ponderou que haverá tempos difíceis pela frente e que a retomada plena pode levar décadas.

"Hoje começa o fim da decadência argentina e começa a reconstrução da Argentina. Hoje termina o modelo empobrecedor do Estado onipresente. Termina a ideia de que o Estado é um butim a ser dividido", discursou Milei, em Buenos Aires.

Apesar do otimismo, Milei ponderou que o caminho será difícil. "A situação é critica, as mudanças são drásticas. Não há lugar pra fraquezas. Se não avançamos rápido com as mudanças que a Argentina necessita, vamos ter a pior crise que já vivemos. Temos problemas monumentais à frente, inflação, pobreza, indigência, insegurança. Problemas que só tem solução com a liberdade", afirmou.

Massa reconheceu a derrota em discurso por volta das 20h10. "Falei com Milei, para felicitar-lo e desejar sorte, porque é o presidente que a maioria dos argentinos elegeu para os próximos quatro anos", discursou Massa. "O mais importante é deixar aos argentinos a mensagem de convivência, o diálogo e a paz ante tanta violência, é o melhor caminho que podemos percorrer", prosseguiu.

