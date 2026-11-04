Quem é Chris Pappas, primeiro homem abertamente gay eleito para o Senado dos EUA?

RESUMO ＋ O democrata Chris Pappas, de 46 anos, foi eleito senador por New Hampshire nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, em 3 de novembro, e se tornou o primeiro homem abertamente gay a conquistar uma cadeira no Senado americano. O parlamentar derrotou o republicano John Sununu e ocupará a vaga deixada por Jeanne Shaheen. Deputado federal desde 2019, Pappas construiu sua carreira política com atuação em temas como saúde, pequenos negócios, infraestrutura e direitos de veteranos.

A vitória do Partido Democrata nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, as midterms, também marcou um feito histórico para a representação LGBTQIAPN+ no país. Chris Pappas, de 46 anos, foi eleito senador por New Hampshire na terça-feira, 3, e se tornou o primeiro homem abertamente gay a conquistar uma cadeira no Senado americano.

O democrata derrotou o republicano John Sununu, ex-senador que tentava retornar à Casa, e ocupará a vaga deixada pela democrata Jeanne Shaheen, que decidiu não disputar a reeleição. Com o resultado, Pappas mantém a cadeira sob controle do partido e leva ao Senado uma trajetória política que começou na administração pública estadual.

Quem é Chris Pappas?

Nascido em Manchester, no estado de New Hampshire, Chris Pappas é descendente de imigrantes gregos e cresceu trabalhando no restaurante de sua família, o Puritan Backroom. O estabelecimento, localizado em sua cidade natal, foi fundado em 1917 e se tornou parte da trajetória profissional do político antes de sua entrada na vida pública.

Pappas estudou em escolas públicas de Manchester e se formou em Ciências Políticas pela Universidade Harvard em 2002. Depois da faculdade, voltou à cidade para ajudar a administrar o negócio familiar, experiência que costuma destacar em sua atuação política, especialmente em temas relacionados a pequenos empresários e trabalhadores.

Sua carreira eleitoral começou na Assembleia Legislativa de New Hampshire, onde atuou entre 2003 e 2007. Depois, foi tesoureiro do condado de Hillsborough, entre 2007 e 2011, e integrou o Conselho Executivo do estado de 2013 a 2019. Nesse período, defendeu a expansão do Medicaid, investimentos em energia renovável e a manutenção de recursos para a Planned Parenthood.

Em 2018, foi eleito para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos pelo primeiro distrito congressional de New Hampshire. Com a eleição, tornou-se o primeiro integrante abertamente gay a representar o estado no Congresso americano. Desde janeiro de 2019, ocupa a cadeira na Câmara, onde foi reeleito em 2020, 2022 e 2024.

Pappas vive em Manchester com o marido, Vann Bentley. Durante a campanha ao Senado, o democrata concentrou sua mensagem principalmente em questões econômicas, saúde e oposição a políticas do presidente Donald Trump, sem colocar a própria orientação sexual no centro do discurso.

Principais bandeiras políticas de Chris Pappas

Na Câmara dos Representantes, Pappas atuou em comissões relacionadas a transporte e infraestrutura, pequenos negócios e assuntos de veteranos. Entre suas principais pautas estão a redução dos custos de medicamentos, o acesso à saúde, o apoio a pequenas empresas e o combate à crise de opioides.

O parlamentar também defendeu medidas para reduzir impostos de famílias trabalhadoras e pequenos empresários, combater empresas que exploram veteranos e proteger recursos hídricos contra poluição. Sua atuação é descrita pelo próprio perfil oficial como pragmática, com foco em soluções para problemas cotidianos da população de New Hampshire.

Na campanha ao Senado, Pappas associou o adversário John Sununu ao presidente Donald Trump e criticou políticas do governo federal. Durante o discurso de vitória, afirmou que o resultado representava um alerta aos interesses corporativos e aos bilionários, além de defender uma mudança de rumo em Washington.

A eleição também representa um marco para a representação LGBTQIA+ no Legislativo americano. Em 2012, Tammy Baldwin, de Wisconsin, tornou-se a primeira pessoa abertamente gay eleita para o Senado. Pappas, agora, será o primeiro homem assumidamente gay a ocupar uma cadeira na Casa.