Quem é Ajay Banga, o novo presidente do Banco Mundial

Ajay Banga tomou posse nesta sexta-feira como presidente do Banco Mundial, substituindo David Malpass para um mandato de cinco anos.

Ex-CEO da Mastercard, Banga foi indicado pelos Estados Unidos e era o único candidato ao posto. O presidente se encontrou com a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, antes de assumir o cargo.

Na ocasião, Yellen expressou o seu forte desejo de continuar colaborando em proximidade com Banga na evolução de bancos multilaterais de desenvolvimento (MDBs), como o Banco Mundial, segundo comunicado da pasta. Isso incluiria aumentar a quantidade de capital privado mobilizado para os objetivos de desenvolvimento global, disse o governo.

A secretária reiterou a necessidade de continuar apoiando os países-membros mais pobres do Banco Mundial à medida que enfrentam várias crises, a exemplo dos "ventos contrários macroeconômicos globais contínuos exarcebados pela guerra da Rússia na Ucrânia".

Tradição

Tradicionalmente, o responsável pelo BM é nomeado pelos Estados Unidos desde os acordos de Bretton Woods de 1944, que deram forma às entidades financeiras mundiais.

Sob um pacto não escrito cada dia mais controverso, pois, historicamente, enquanto um americano dirige o BM, a direção do Fundo Monetário Internacional (FMI), o outro grande organismo financeiro multilateral, sempre é ocupada por um europeu.

Quem é Ajay Banga?

Ajay Banga é um executivo que nasceu na Índia e tem cidadania americana. Seu currículo é extenso: além de ex-CEO da Mastercard e vice-presidente da General Atlantic, ele também é ex-presidente do Conselho Empresarial EUA-Índia (USIBC) e foi ainda presidente da Câmara de Comércio Internacional (ICC, na sigla em inglês).

O novo dirigente foi uma indicação do governo do presidente Joe Biden, e substitui David Malpass, que havia sido apontado pelo ex-presidente Donald Trump.

Banga é presidente da holding de investimentos Exor, com sede na Holanda, e presidente da parceria público-privada "Partnership for Central America" com a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris.

(Com Estadão e AFP)