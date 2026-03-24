Queda de avião militar na Colômbia deixa 66 mortos e 57 feridos

Um avião militar da Força Aeroespacial Colombiana caiu nesta segunda-feira, 24, em Puerto Leguízamo, na região amazônica, deixando 66 mortos, quatro desaparecidos e 57 feridos, segundo atualização das Forças Militares do país.

A aeronave, um modelo Hércules C-130, transportava 128 pessoas no momento do acidente, ocorrido pouco após a decolagem. O avião caiu em uma área de selva de difícil acesso e pegou fogo.

Entre os mortos, estão 58 integrantes do Exército colombiano, seis tripulantes da aeronave e dois policiais. As autoridades informaram ainda que quatro corpos não foram localizados até o momento.

Os feridos foram resgatados e levados para diferentes cidades. Oito foram transferidos para Florencia, enquanto 49 seguiram para Bogotá.

Na capital, 19 vítimas estão internadas no Hospital Militar, e outras 30 — com quadros considerados leves — recebem atendimento em uma unidade de saúde das Forças Armadas.

Investigação sobre causas

As causas do acidente ainda são desconhecidas. O ministro da Defesa, Pedro Sánchez Suárez, afirmou que a apuração será conduzida com rigor e transparência.

Segundo ele, o país terá acesso às conclusões sobre o que levou à queda da aeronave.

Nas primeiras horas após o acidente, houve divergências sobre o número de vítimas e de pessoas a bordo. As autoridades pediram que a população e a imprensa considerem apenas os dados oficiais, atualizados conforme o avanço das buscas e da identificação dos corpos.

O comandante das Forças Militares, Hugo Alejandro López, confirmou os números mais recentes e informou que quatro militares seguem desaparecidos.

*Com EFE