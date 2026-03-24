Queda de avião militar na Colômbia deixa 66 mortos e 57 feridos

Acidente aéreo: avião militar caiu na região amazônica da Colômbia após decolagem (Daniel Ortiz / AFP)
Repórter
Publicado em 24 de março de 2026 às 07h08.
Um avião militar da Força Aeroespacial Colombiana caiu nesta segunda-feira, 24, em Puerto Leguízamo, na região amazônica, deixando 66 mortos, quatro desaparecidos e 57 feridos, segundo atualização das Forças Militares do país.
A aeronave, um modelo Hércules C-130, transportava 128 pessoas no momento do acidente, ocorrido pouco após a decolagem. O avião caiu em uma área de selva de difícil acesso e pegou fogo.
Entre os mortos, estão 58 integrantes do Exército colombiano, seis tripulantes da aeronave e dois policiais. As autoridades informaram ainda que quatro corpos não foram localizados até o momento.
Os feridos foram resgatados e levados para diferentes cidades. Oito foram transferidos para Florencia, enquanto 49 seguiram para Bogotá.
Na capital, 19 vítimas estão internadas no Hospital Militar, e outras 30 — com quadros considerados leves — recebem atendimento em uma unidade de saúde das Forças Armadas.
As causas do acidente ainda são desconhecidas. O ministro da Defesa, Pedro Sánchez Suárez, afirmou que a apuração será conduzida com rigor e transparência.
Segundo ele, o país terá acesso às conclusões sobre o que levou à queda da aeronave.
Nas primeiras horas após o acidente, houve divergências sobre o número de vítimas e de pessoas a bordo. As autoridades pediram que a população e a imprensa considerem apenas os dados oficiais, atualizados conforme o avanço das buscas e da identificação dos corpos.
O comandante das Forças Militares, Hugo Alejandro López, confirmou os números mais recentes e informou que quatro militares seguem desaparecidos.
*Com EFE