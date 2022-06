Quatorze mineiros presos por acidente em mina na Colômbia

Quatorze trabalhadores ficaram presos em uma mina de carvão no município colombiano de Zulia, na fronteira com a Venezuela, após uma explosão, informaram as autoridades locais nesta terça-feira, 31.

"Estamos todos preocupados porque são 14 trabalhadores que estão dentro [da mina] e não nos dizem nada se estão vivos [ou] mortos", disse à AFP, Belén Contreras, esposa de um dos homens presos entre os escombros.

Junto dos demais familiares, Contreras espera notícias do resgate na zona rural em que fica a mina, onde houve uma explosão por um acúmulo de "metano e pó de carvão", segundo a estatal Agência Nacional de Mineração (ANM).

"Não perdemos a fé e esperamos que essas 14 pessoas que estão presas possam ser encontradas vivas", disse Manuel Pradilla, prefeito da cidade, em entrevista ao canal RCN. Segundo Catalina Gheorghe, que lidera a operação de busca da ANM, "é um resgate muito difícil" e "certamente vai levar vários dias mais".

Um dos trabalhadores que estava do lado de fora da mina foi atingido pela onda de choque da explosão e se recupera de diversas queimaduras em um hospital da região, acrescentou Manuel Padilla.

O secretário de Saúde do município, Gerson Hoyos, assegurou que a exploração funciona legalmente e "pertence ao complexo Carbomax" no departamento Norte de Santander.

As agências de socorro estão trabalhando para resgatar os mineiros, enquanto seus parentes aguardam nas proximidades do local da explosão, segundo imagens divulgadas na mídia local.

A mineração e o petróleo são os principais produtos de exportação da Colômbia, país que a quarta economia da América Latina e registrou 148 mortes em acidentes de mineração no ano passado.

