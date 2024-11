Quantos delegados tem cada estado americano? Entenda o sistema de votação nos EUA

A eleição nos Estados Unidos, marcada para o próximo dia 5 de novembro, tem um sistema de votação mais complexo na comparação com o Brasil.

Em terras brasileiras, vence quem tiver o maior número de votos válidos. Para ser eleito presidente dos EUA, é preciso obter ao menos 270 votos de 538 delegados do Colégio Eleitoral.

A eleição presidencial americana é organizada pelos 50 estados. Cada governo local tem liberdade para organizar a votação como preferir e, ao final, apontar os delegados que votarão no Colégio Eleitoral.

Cada estado possui um número de delegados, que pode variar entre 3 e 54, conforme o número de habitantes.

Todos os estados, exceto Maine e Nebraska, têm uma política de vencedor leva tudo, em que o estado olha apenas para o vencedor geral do voto popular estadual. Maine e Nebraska, no entanto, nomeiam delegados com base no vencedor do voto popular dentro de cada distrito congressional e, em seguida, 2 delegados com base no vencedor do voto popular estadual geral.

Embora seja raro que Maine ou Nebraska tenham uma votação dividida, segundo a Nara (Administração de Arquivos e Registros dos EUA), cada um fez isso duas vezes: Nebraska em 2008, Maine em 2016 e Maine e Nebraska em 2020.

Mais peso aos estados menores

O modelo de Colégio Eleitoral dá mais peso aos estados menores na disputa nacional. Com isso, a atenção dos candidatos durante a campanha é maior sobre os locais onde há maior indecisão do que em áreas mais populosas que tendem a eleger sempre o mesmo partido.

Cada estado tem direito a um número diferente de delegados, com base em sua população em relação ao total do país. Assim, a Califórnia, estado mais populoso, tem 54 representantes. Nenhum estado tem menos de três delegados.

Esse modelo, porém, gera uma distorção: um candidato pode vencer na votação popular, mas não se eleger. Foi o caso de Donald Trump em 2016: Ele obteve 62,9 milhões de votos, menos do que os 65,8 milhões da rival Hillary Clinton, mas levou 306 delegados, ante 232 dela.

O modelo de Colégio Eleitoral dá mais peso aos estados menores na disputa nacional. Com isso, a atenção dos candidatos durante a campanha é maior sobre os locais onde há maior indecisão do que em áreas mais populosas que tendem a eleger sempre o mesmo partido.

Veja o número de delegados por estados

Alabama - 9 votos Kentucky - 8 votos Dakota do Norte - 3 votos Alasca - 3 votos Louisiana - 8 votos Ohio - 17 votos Arizona - 11 votos Maine - 4 votos Oklahoma - 7 votos Arkansas - 6 votos Maryland - 10 votos Oregon - 8 votos Califórnia - 54 votos Massachusetts - 11 votos Pensilvânia - 19 votos Colorado - 10 votos Michigan - 15 votos Rhode Island - 4 votos Connecticut - 7 votos Minnesota - 10 votos Carolina do Sul - 9 votos Delaware - 3 votos Mississippi - 6 votos Dakota do Sul - 3 votos Distrito de Columbia - 3 votos Missouri - 10 votos Tennessee - 11 votos Flórida - 30 votos Montana - 4 votos Texas - 40 votos Geórgia - 16 votos Nebraska - 5 votos Utah - 6 votos Havaí - 4 votos Nevada - 6 votos Vermont - 3 votos Idaho - 4 votos Nova Hampshire - 4 votos Virgínia - 13 votos Illinois - 19 votos Nova Jersey - 14 votos Washington - 12 votos Indiana - 11 votos Novo México - 5 votos Virgínia Ocidental - 4 votos Iowa - 6 votos Nova York - 28 votos Wisconsin - 10 votos Kansas - 6 votos Carolina do Norte - 16 votos Wyoming - 3 votos

Como é a certificação e a posse do presidente dos EUA

O Colégio Eleitoral não é um local, mas um processo. Assim, não há um encontro formal dos delegados: cada estado envia seus votos ao Congresso, que faz a leitura deles e certifica a vitória do novo presidente.

Esse ritual de certificação era visto como mera formalidade e atraia pouca atenção. No entanto, em 6 de janeiro de 2021, o evento foi interrompido por uma invasão ao Congresso americano. Apoiadores de Donald Trump, presidente que buscava a reeleição, tentaram impedir a confirmação da derrota dele. A sessão foi interrompida, houve confrontos entre a polícia e manifestantes e o dia terminou com cinco mortos. Apesar disso, a certificação da vitória de Joe Biden foi concluída de noite.

A posse será realizada em 20 de janeiro. O novo presidente faz um juramento em frente ao Congresso e depois costuma fazer um desfile pela avenida Pensilvânia, que liga a sede do Legislativo à Casa Branca, sede da Presidência, para marcar o início de um mandato de quatro anos.

1 /8 Trump durante comício em Prescott Valley, Arizona, em 13 de outubro (Trump durante comício em Prescott Valley, Arizona, em 13 de outubro)

2 /8 Kamala Harris, durante comício em Chandler, Arizona, em 10 de outubro (Kamala Harris Campaigns For President In Arizona)

3 /8 Trump durante comício em Coachella, Califórnia, em 12 de outubro (Trump durante comício em Coachella, Califórnia, em 12 de outubro)

4 /8 Kamala Harris, durante discurso na Convenção Democrata, em Chicago, em agosto (Kamala Harris, durante discurso na Convenção Democrata, em Chicago, em agosto)

5 /8 O ex-presidente Donald Trump, durante evento em Oaks, Pensilvânia (O ex-presidente Donald Trump, durante evento em Oaks, Pensilvânia)

6 /8 Kamala Harris na Convenção Democrata, em Chicago, em agosto (Kamala Harris na Convenção Democrata, em Chicago, em agosto)

7 /8 Donald Trump, durante entrevista em Chicago (Donald Trump, durante entrevista em Chicago)

8/8 A vice-presidente Kamala Harris, ao chegar para discurso em Raleigh, Carolina do Norte (A vice-presidente Kamala Harris, ao chegar para discurso em Raleigh, Carolina do Norte)

Como funciona a eleição nos EUA?