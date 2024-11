Eleições nos EUA: mais de 72 milhões de pessoas já votaram de forma antecipada

A votação antecipada para as eleições presidenciais de 5 de novembro nos Estados Unidos já supera 72 milhões de votos até a manhã de domingo, 3, segundo informações da NBC News. Na soma total, há cerca de 160 milhões de eleitores registrados para votar no país.

Esse início da reta final entre a vice-presidente Kamala Harris, pelo Partido Democrata, e o ex-presidente Donald Trump, pelo Partido Republicano, destaca o peso da votação antecipada, principalmente nos estados-pêndulo, onde o voto pode oscilar e decidir o resultado final das eleições.

A votação antecipada começou em 20 de setembro nos estados de Minnesota, Dakota do Sul e Virgínia, com eleitores madrugando para garantir seu voto. Outros estados decisivos, como Michigan, Nevada e Arizona, abriram suas seções ao longo de outubro. Com esses votos iniciais, a campanha de Harris, apoiada por Joe Biden, que votou antecipadamente em 28 de setembro, tenta consolidar vantagem.

Donald Trump, por sua vez, critica a votação antecipada como uma "coisa estúpida", mas reconhece sua importância estratégica. Em discurso recente na Pensilvânia, um estado-chave, ele incentivou seus apoiadores a votarem cedo e pessoalmente, ressaltando que uma vitória ali poderia definir a eleição.

"Saiam, façam um plano para votar cedo, votem pelo correio ou votem pessoalmente no dia da eleição", declarou Trump.

Distribuição nos Estados-Pêndulo

Nos estados-pêndulo, o equilíbrio entre partidos traz um cenário de incerteza. Embora a apuração ainda não tenha começado, os eleitores precisam apontar um partido ao se registrar para votar, embora também possam dizer que são independentes. Isso dá pistas de para onde a disputa está indo.

Em Nevada, os republicanos têm uma leve vantagem, com 39% dos votos, seguidos pelos democratas, com 34%. No Arizona, uma situação similar ocorre: 42% dos votos são republicanos, contra 33% democratas.

Por outro lado, em Michigan e na Pensilvânia, os democratas saem na frente. Em Michigan, 46% dos votos são democratas, enquanto os republicanos somam 43%. Na Pensilvânia, os democratas representam uma fatia ainda maior, com 57% dos votos já registrados, em contraste com 33% republicanos.

Wisconsin e Carolina do Norte apresentam uma distribuição mais equilibrada. Em Wisconsin, 41% dos votos são de candidatos independentes, com democratas e republicanos somando 34% e 25%, respectivamente. Na Carolina do Norte, a divisão é ainda mais homogênea: republicanos, democratas e candidatos independentes estão praticamente empatados, com 34%, 33% e 33% dos votos, respectivamente.

A disputa também é acirrada na Geórgia, onde os republicanos detêm uma ligeira maioria com 48% dos votos, contra 45% democratas e 7% outros.

