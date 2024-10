Putin recebe Maduro e chama Venezuela de “parceiro confiável” da Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu nesta quarta-feira seu homólogo da Venezuela, Nicolás Maduro, que faz sua primeira viagem ao exterior desde a escalada de julho da crise política no país.

“A Venezuela é um dos parceiros antigos e confiáveis da Rússia na América Latina e no mundo em geral”, afirmou Putin durante a reunião na cidade russa de Kazan, que foi transmitida ao vivo pela televisão estatal.

O presidente russo enfatizou que “as relações de associação estratégica” entre os dois países “continuam a se fortalecer”.

“Os volumes de comércio bilateral estão crescendo, temos muitos projetos nos setores de energia, produtos farmacêuticos, transporte, conquista do espaço e novas tecnologias”, acrescentou.

Maduro, que chegou a Kazan na noite anterior em uma viagem surpresa, afirmou que a Venezuela “conseguiu recuperar sua economia com seu próprio esforço, com indicadores muito positivos de crescimento econômico, a derrota da inflação e o investimento”.

“Estamos prontos para continuar recebendo investimentos russos, para continuar fortalecendo nosso comércio, para continuar fortalecendo a aliança entre os setores empresariais em todos os campos”, declarou.

“Passamos pelo deserto, como vocês sabem, acho que passamos por vários desertos (...) e agora estamos de pé, inteiros e vitoriosos, o povo da Venezuela é vitorioso”, disse Maduro, se referindo às profundas crises econômicas e políticas pelas quais o país passou na última década.

Maduro afirmou ainda que “a Venezuela está no caminho do Brics, porque está no caminho para equilibrar o mundo, para construir um mundo multipolar e multicêntrico”.

“A Venezuela pratica os princípios do Brics por convicção, o Sul Global só pode existir com o direito de ter o futuro, de ter igualdade, de ter liberdade, de ter prosperidade”, ressaltou.

“Este século 21 é o século da grande mudança, da grande transformação, o século do nascimento de uma nova geopolítica, onde as novas superpotências emergentes, como China, Rússia e Índia, podem praticar relações de respeito e cooperação com os povos do Sul e do Leste global”, completou Maduro.

O presidente venezuelano descreveu a cúpula do Brics como “histórica”, além de destacar que “é uma grande mensagem de esperança para os povos do mundo”.

Maduro, que não viajava para o exterior desde julho, reuniu-se hoje em Kazan com os líderes de Belarus, Turquia, Palestina e Etiópia.