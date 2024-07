PT reconhece vitória de Maduro e chama eleições de " jornada pacífica, democrática e soberana"

O Partito dos Trabalhadores (PT) tomou uma posição diferente da adotada até o momento pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e reconheceu a vitória de Nicolás Maduro nas eleições realizadas no último domingo, 28.

Em nota divulgada no site oficial, na noite de segunda-feira, 29, a legenda reconheceu o resultado divulgado pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), e saudou o "povo venezuelano" pelo que chamou de " jornada pacífica, democrática e soberana".

No texto, o PT ainda reintera a importância de Maduro dialogar com a oposição para que a Venezuela consiga se recuperar dos "graves problemas", ao qual atribuiu a "sanções ilegais".

Por fim, o partido disse que "seguirá vigilante para contribuir, na medida de suas forças, para que os problemas da América Latina e Caribe sejam tratados pelos povos da nossa região, sem nenhum tipo de violência e ingerência externa".

Veja a nota na íntegra

O PT saúda o povo venezuelano pelo processo eleitoral ocorrido no domingo, dia 28 de julho de 2024, em uma jornada pacífica, democrática e soberana. Temos a certeza de que o Conselho Nacional Eleitoral, que apontou a vitória do presidente Nicolás Maduro, dará tratamento respeitoso para todos os recursos que receba, nos prazos e nos termos previstos na Constituição da República Bolivariana da Venezuela. Importante que o presidente Nicolás Maduro, agora reeleito, continue o diálogo com a oposição, no sentido de superar os graves problemas da Venezuela, em grande medida causados por sanções ilegais. O PT seguirá vigilante para contribuir, na medida de suas forças, para que os problemas da América Latina e Caribe sejam tratados pelos povos da nossa região, sem nenhum tipo de violência e ingerência externa.

Executiva Nacional do PT