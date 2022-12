Protestos contra nova presidente deixam um morto no Peru

Um confronto entre policiais e manifestantes que protestam contra o novo governo do Peru na cidade de Andahuaylas deixou um morto e cinco feridos, informou a polícia.

"Lamentamos a morte de uma pessoa e enviamos nossos pêsames aos familiares por esse fato", destaca o comunicado policial.

Segundo a Defensoria do Povo, a vítima fatal foi um adolescente que participava das manifestações sociais contra a nova presidente, Dina Boluarte.

Protestos após destituição de Pedro Castillo

Os protestos contra o novo governo do Peru aumentavam neste domingo no interior do país, com manifestações e a convocação de uma paralisação nacional exigindo a renúncia da presidente Dina Boluarte e a convocação de novas eleições.

As mobilizações cresceram em cidades do norte e sul andinos pelo quarto dia, em rejeição ao Congresso e pedindo a libertação do ex-presidente esquerdista Pedro Castillo, destituído no último dia 7.

Milhares de pessoas se reuniram em Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco e Puno, segundo imagens transmitidas por emissoras de TV locais. Em Andahuaylas, onde os protestos deixaram 16 civis e quatro policiais feridos neste sábado, os confrontos entre manifestantes e policiais foram retomados.

