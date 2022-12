Peru: Protestos contra nova presidente aumentam após destituição de Pedro Castillo

Os protestos contra o novo governo do Peru aumentavam neste domingo no interior do país, com manifestações e a convocação de uma paralisação nacional exigindo a renúncia da presidente Dina Boluarte e a convocação de novas eleições.

As mobilizações cresceram em cidades do norte e sul andinos pelo quarto dia, em rejeição ao Congresso e pedindo a libertação do ex-presidente esquerdista Pedro Castillo, destituído no último dia 7.

Milhares de pessoas se reuniram em Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco e Puno, segundo imagens transmitidas por emissoras de TV locais. Em Andahuaylas, onde os protestos deixaram 16 civis e quatro policiais feridos neste sábado, os confrontos entre manifestantes e policiais foram retomados.

Paralisação por tempo indeterminado

Sindicatos agrários e organizações camponesas e indígenas anunciaram uma paralisação por tempo indeterminado a partir da próxima terça-feira, somando-se aos pedidos de fechamento do Congresso, eleições antecipadas e uma nova Constituição, segundo comunicado da Frente Agrária e Rural do Peru. O coletivo também reivindica a "libertação imediata" de Castillo.

Em Lima, o partido esquerdista Peru Livre convocou uma manifestação para a tarde de hoje na Praça San Martín, epicentro das manifestações políticas no Peru. Lima sempre deu as costas a Castillo, enquanto as regiões andinas se identificaram com ele desde as eleições de 2021.

O Congresso, dominado pela direita, anunciou que iria se reunir nesta tarde para analisar a situação.

"Até agora, a presidente não foi clara sobre a grande questão: estamos em um governo de transição ou estamos diante de uma autoridade que pretende ficar até 2026?", disse à AFP a analista política Giovanna Peñaflor. "Ela deveria ter claro que seu papel é facilitar as novas eleições gerais, e que esse é o caminho que irá augurar que ela tenha alguma estabilidade que permita que o gabinete atual não seja como os anteriores e acabe sendo relegado."

Lula diz que destituição de Castillo foi constitucional

Em nota, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a destituição de Pedro Castillo da Presidência do Peru foi um processo constitucional. Lula disse ter acompanhado "com muita preocupação" os fatos que levaram ao impeachment e entendido que "tudo foi encaminhado no marco constitucional".

"É sempre de se lamentar que um presidente eleito democraticamente tenha esse destino, mas entendo que tudo foi encaminhado no marco constitucional", disse Lula. Segundo ele, o Peru e a América do Sul precisam "de diálogo, tolerância e convivência democrática, para resolver os verdadeiros problemas que todos enfrentamos".

Com informações da AFP.