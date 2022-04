Projeção aponta Macron com 28,5% dos votos e Le Pen com 24,2% na França

O presidente Emmanuel Macron e a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, lideraram a votação neste domingo, 10, à presidência da França e devem travar um disputado segundo turno, em meio a questões como a alta inflação e a imigração. Macron ficou com 28,5% dos votos e Le Pen, com 24,2%, segundo projeções do instituto de pesquisas Elabe.

O segundo turno está marcado para 24 de abril e as pesquisas preveem quadro mais acirrado para Macron, que obteve vitória folgada cinco anos atrás.

Atualmente, a política local está mais polarizada, dificultando que o atual líder refaça uma coalizão que tinha até socialistas e conservadores como em 2017, quando teve 32 pontos porcentuais de margem de vitória.

Agora, há insatisfação com o declínio da classe média e da classe trabalhadora da França, ao lado de um sentimento anti-imigrantes em muitas partes do país, o que faz Le Pen avançar entre centristas.

Pesquisas divulgadas antes da votação deste domingo mostravam o atual presidente com vantagem de apenas 2 pontos porcentuais sobre a desafiante.