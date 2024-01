Processos contra Donald Trump podem barrá-lo da eleição nos EUA? Entenda

O ex-presidente Donald Trump enfrenta dezenas de processos na Justiça, ao mesmo tempo em que é um dos favoritos na disputa para a Presidência dos EUA. Isso traz um cenário inédito: o republicano pode ser condenado durante a corrida eleitoral, o que geraria uma situação confusa.

No vídeo abaixo, Mauricio Moura, professor da Universidade George Washington, explica o que pode acontecer se uma condenação sair durante a campanha. Nos EUA não há uma espécie de Lei da Ficha Limpa, que impede candidatos condenados de concorrer. Assim, a decisão caberia ao partido. “Também será importante ver como os eleitores dos estados mais decisivos da eleição vão reagir a uma eventual condenação de Trump”, aponta Moura.

O republicano é réu em quatro processos: dois por tentar reverter à força sua derrota nas eleições de 2020, um por fraude fiscal e outro por desvio de documentos sigilosos da Casa Branca. Ele também é alvo de mais de 30 ações nos estados, que pedem que ele seja considerado inelegível, com base na 14ª Emenda da Constituição, por suas ações após as eleições de 2020. Essa questão está em análise pela Suprema Corte, que dará a palavra final.

Para acompanhar os principais passos das eleições nos Estados Unidos e entender os detalhes da disputa, ouça o podcast “O Caminho da Casa Branca”, uma produção da EXAME em parceria com a Gauss Capital. O programa está disponível no YouTube e no Spotify.