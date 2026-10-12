Nobel da Economia 2026: prêmio vai para americanos que pesquisam ciclos de expansão e retração

O anúncio do Nobel de Economia de 2026 foi feito nesta segunda-feira com a premiação dos economistas americanos Robert E. Hall e Michael Woodford. A Academia Real Sueca de Ciências destacou os pesquisadores pelas contribuições às bases microeconômicas da estabilização macroeconômica, trabalho que ampliou a compreensão sobre o funcionamento da economia e fortaleceu a formulação de políticas voltadas à redução de ciclos de expansão e retração.

Os estudos desenvolvidos por Hall e Woodford ajudaram a transformar a forma como economistas analisam as oscilações da atividade econômica. Em vez de considerar apenas indicadores como inflação, produção e consumo, os modelos passaram a incorporar as decisões tomadas por famílias e empresas, além das expectativas desses agentes em relação ao futuro.

A abordagem ganhou relevância após as crises do petróleo da década de 1970, quando os modelos keynesianos tradicionais encontraram dificuldades para explicar o cenário de inflação elevada e desemprego persistente. Nesse contexto, os trabalhos dos dois economistas contribuíram para uma compreensão mais precisa da relação entre decisões individuais e os resultados observados na economia como um todo.

Pilar da pesquisa

Um dos pilares dessa linha de pesquisa é o papel das expectativas econômicas. Famílias baseiam decisões de consumo e poupança na renda que esperam obter nos próximos anos, enquanto empresas consideram projeções futuras ao definir preços, investimentos e estratégias de produção. Da mesma forma, governos e bancos centrais influenciam essas escolhas ao comunicar suas políticas e metas econômicas.

Os modelos desenvolvidos pelos premiados também ajudam a explicar a necessidade de ajustar políticas fiscais e monetárias a partir do momento da economia. Em períodos de desaceleração, por exemplo, a redução dos juros e o aumento dos gastos públicos podem estimular a demanda. Já em cenários de atividade aquecida, medidas mais restritivas tendem a ser utilizadas para conter a inflação.

Como parte da premiação, os vencedores receberão 12 milhões de coroas suecas, o equivalente a cerca de US$ 1,22 milhão (R$ 6,3 milhões), além de diploma e medalha de ouro de 18 quilates. O Nobel de Economia encerra a temporada de anúncios dos Prêmios Nobel de 2026. A cerimônia de entrega está marcada para 10 de dezembro, data que marca o aniversário da morte de Alfred Nobel.