Ron DeSantis desiste de candidatura para disputar eleições presidenciais nos EUA

O governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciou neste domingo, 21, a desistência de sua candidatura à Casa Branca.

O anúncio ocorre quase uma semana após o seu desempenho decepcionante nas prévias do partido Republicano, em Iowa. DeSantis ficou 30 pontos percentuais atrás do ex-presidente Donald Trump.

Após abandonar as primárias, ele anunciou o seu apoio a Trump.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” - Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm — Ron DeSantis (@RonDeSantis) January 21, 2024

Entrevista com especialista

O último episódio do podcast "O Caminho para a Casa Branca", uma coprodução entre EXAME e Gass Capital, já havia mostrado a dificuldade que o governador teria em se manter minimamente competitivo na disputa dentro do partido.

DeSantis já havia desistido de fazer campanha nas primárias de New Hampshire, que acontecem na terça-feira, 23. Segundo Mauricio Moura, professor da George Washington University e sócio do fundo Zaftra, da Gauss Capital, esse movimento do governador da Flórida ja representava praticamente sair da disputa.

"Porque provavelmente ele vai ficar em terceiro em New Hampshire e aí vai ter que ter, obviamente, resultados excepcionais, no caucus de Nevada e depois na primária na Carolina do Sul. Só para vocês terem uma ideia, a gente estava olhando a agenda do DeSantis, ele gastou mais tempo na Carolina do Sul essa semana do que em New Hampshire. Então a campanha dele está tendo que tomar decisões muito difíceis", disse durante a gravação do episódio.

Por lá, outra pré-candidata, a ex governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, aposta em um tudo ou nada para bater Trump -- ou ao menos perder com uma diferença de votos que permita à sua campanha construir um momentum positivo nos preparativos para as próximas primárias do partido (em fevereiro haverá votações em Nevada e Carolina do Sul).

Na avaliação de Moura, as chances em New Hampshire -- antes do endosso de DeSantis ao bilionário -- eram de 65% de vitória de Trump e 35% para Haley.

Caso Haley perca com uma diferença muito acachapante na próxima semana é possível antever que Trump ficará cada vez mais hegemônico.