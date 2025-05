Príncipe Harry confessa que quer 'reconciliação' com o resto da família real

O príncipe Harry afirmou nesta sexta-feira, 2, que quer "se reconciliar" com o resto da família real britânica em uma entrevista à "BBC", na qual também confessou que não tem falado com o pai, o rei Charles III.

"Alguns membros da minha família nunca me perdoarão por escrever um livro e nunca me perdoarão por muitas outras coisas, mas eu adoraria uma reconciliação com minha família. Não faz mais sentido brigar, a vida é preciosa. Seria ótimo ter essa reconciliação. Se eles não quiserem, isso é com eles.", confessou.

O duque de Sussex e filho mais novo do rei Charles III disse que atualmente está afastado do monarca, que sofre de câncer de natureza desconhecida.

"Não sei quanto tempo mais meu pai tem de vida. Ele não fala comigo por causa das questões de segurança", acrescentou.

Harry se referia a um recurso jurídico apresentado contra o Ministério do Interior britânico sobre o nível de segurança policial ao qual ele e sua família têm direito ao visitar o país, que um juiz do Tribunal de Apelação rejeitou nesta sexta-feira.

O príncipe queria reverter as mudanças que o comitê de Proteção à Realeza e Figuras Públicas (Ravec) havia introduzido em 2020, quando ele renunciou às suas funções como membro da família real e passou a viver nos Estados Unidos.

Durante a entrevista, realizada na Califórnia, ele foi questionado se havia pedido a Charles III que intercedesse no impasse sobre a segurança.

"Meu pai tem muito controle e capacidade em suas mãos. Em última análise, toda essa questão poderia ter sido resolvida por meio dele, não necessariamente intervindo, mas se afastando e deixando que os especialistas fizessem seu trabalho", respondeu.

O príncipe disse estar "decepcionado" com a derrota no tribunal.

"No momento, não consigo imaginar um mundo em que eu possa trazer minha esposa e meus filhos de volta ao Reino Unido", um país do qual ele disse sentir falta.

Durante o processo judicial, Harry alegou que foi "forçado" a se afastar da monarquia porque se sentiu desprotegido depois de receber ameaças de morte do grupo terrorista Al-Qaeda.