Reino Unido descarta reserva de bitcoin: ‘Não achamos que é apropriado para o mercado’

O governo do Reino Unido descartou nesta terça-feira, 6, a criação de uma reserva estratégica de bitcoin. Emma Reynolds, secretária econômica do Ministério do Tesouro, afirmou que o projeto "não está nos planos" do país e que ele "não seria apropriado" para o mercado britânico.

Questionada sobre o tema, Reynolds disse que "nós não achamos que [a reserva] seria apropriada para o nosso mercado. Nós entendemos o que os Estados Unidos estão buscando, mas esse não é o nosso plano". Por outro lado, ela disse que o país buscará cooperar com os EUA em outros temas.

Apesar de rejeitar a criação de uma reserva de bitcoin, a secretária disse que o Reino Unido está explorando outros usos para a tecnologia blockchain, um deles seria a emissão de títulos de dívida pública. Os testes desse projeto estão avançando, e um emissor pode ser escolhido até o final de setembro.

Do ponto de vista regulatório, Reynolds disse que o país não deve adotar a mesma abordagem que os Estados Unidos. A tendência, segundo a política, é que o Reino Unido adote um regime regulatório para o mercado de criptomoedas mais parecido com o da União Europeia.

A posição do país, destacou, é que a regulação de ativos digitais deve ocorrer "no mesmo perímetro regulatório em que as empresas tradicionais de serviços financeiros operam. Essencialmente, o que estamos falando é que, se tem o mesmo risco, é preciso ter a mesma abordagem".

"Existe um limite para as coisas que o governo pode fazer [na regulação]. Nós entendemos que algumas dessas coisas são um pouco mais amorfas, e a área descentralizada é particularmente difícil" de regular, pontuou ainda a secretária do governo britânico.

Reserva de bitcoin

O presidente Donald Trump criou uma reserva estratégia de bitcoin em março deste ano. A ideia é usar a criptomoeda como um ativo de reserva de valor. A reserva é formada por unidades da moeda digital que foram apreendidas pelo país ao longo dos anos.

Apesar de o governo dos Estados Unidos ter defendido as vantagens da estratégia, a criação ainda não se alastrou por outros países. No momento, apenas El Salvador possui uma reserva semelhante, com projetos em análise em outros países, incluindo o Brasil.

