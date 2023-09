Primeira linha de monotrilho suspenso entra em operação na China

Recentemente, a primeira linha de operação comercial de monotrilho suspenso na China, o Projeto Fase I do Trem Aéreo de Guanggu, foi colocada em operação. O projeto é do Quarto Instituto de Pesquisa da Construção Ferroviária da China.

De acordo com Wang Honggang, diretor de design do Quarto Instituto de Pesquisa da Construção Ferroviária da China, a primeira fase da Guanggu Trem Aéreo tem 10,5 quilômetros de extensão e seis estações. O trem aerotrilho opera em um modo não tripulado totalmente automático com uma velocidade operacional máxima de 60 quilômetros por hora.

O Trem Aéreo é um tipo de trem monotrilho suspenso, diferente do modo de transporte tradicional. O corpo do trem é suspenso sob as vigas dos trilhos e “voa” no ar, o que é chamado de “trem aéreo”. Não ocupa o espaço no solo, dando direito e facilita passagem para outros meios de transporte terrestre, tem forte adaptabilidade ambiental, possui efeito paisagístico, com função de deslocamento de passageiros e turismo.

Trens de alta velocidade

Wang Honggang disse que o trem aéreo adota uma tecnologia semelhante de absorção de choque para trens de alta velocidade e que a estação de trem aéreo usa o tipo de separação de ponte. A ponte é completamente separada do prédio da estação, e a estação não fica suportando a carga dinâmica do trem. Quando o trem entra na estação, a vibração e o ruído gerados pelo trem são pequenos, e o conforto oferecido a passageiros é maior.

Localizada no Corredor Ecológico de Wuhan Guanggu, a entrada na operação do trem aéreo Guanggu é de grande importância para facilitar ainda mais a viagem dos residentes ao longo da rota e promover o desenvolvimento econômico e social da região.