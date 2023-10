Cainiao entrega pedido de IPO para Bolsa de Valores de Hong Kong

Segundo informações publicadas no site da Bolsa de Valores de Hong Kong, a gigante de logística de comércio eletrônico chinesa Cainiao apresentou formalmente o pedido de listagem na Bolsa de Valores de Hong Kong.

De acordo com a Scorch Consulting, a Cainiao é a maior empresa de serviços de logística de comércio eletrônico transfronteiriço do mundo e líder em serviços de logística doméstica. O lançamento da IPO pela Cainiao é considerado uma corrida para se tornar a ação número 1 do mundo em logística inteligente.

Em termos de capacidade financeira, a receita total da Cainiao para o ano fiscal de 2023 é de RMB 77,8 bilhões, com uma taxa de crescimento composta de 21% nos últimos três anos. A lucratividade da Cainiao também continua a crescer, com EBITDA ajustado superior a RMB 2,8 bilhões no ano fiscal de 2023.

Cisão da Cainiao para IPO

Relembrando o curso da listagem da Cainiao, o Alibaba anunciou na Bolsa de Valores de Hong Kong, na noite de 26 de setembro, que pretendia cindir a Cainiao por meio de uma listagem independente das ações da Cainiao no quadro principal da Bolsa de Valores de Hong Kong.

O anúncio mostra que o Alibaba é uma empresa holding, principalmente por meio de suas subsidiárias e entidades afiliadas consolidadas para realizar negócios. Os negócios do Grupo Alibaba compreendem seis grupos empresariais bem como vários outros negócios. O Alibaba possui cerca de 69,54% ações da Cainiao.

O Alibaba disse que, após a conclusão da cisão, o grupo não cindido do Alibaba continuará a operar seus principais negócios existentes, que incluem o TaoTian Group, o Alibaba International Digital Commerce Group, o Cloud Intelligence Group, o Local Life Group e o Great Cultural Entertainment Group, bem como vários outros negócios, com exceção dos negócios operados pelo Cainiao Group.

Em relação às razões para a cisão, o conselho de administração do Alibaba declarou que a cisão permitirá que os investidores avaliem melhor o valor da empresa e se concentrem nos negócios dos grupos não cindidos do Alibaba. Os negócios da Cainiao são diferentes do modelo relativamente mais diversificado dos negócios dos grupos não divididos do Alibaba, e atrairão uma base de investidores que se concentra exclusivamente nos negócios do Cainiao Group.

Além disso, o grupo Alibaba declarou que espera que a cisão aumente o valor do Grupo Cainiao, o que, por sua vez, beneficiará o Alibaba (como acionista controlador da Cainiao) e seus acionistas como um todo. Isso porque a listagem da Cainiao em Hong Kong melhorará a imagem independente do Grupo Cainiao entre seus clientes, fornecedores e parceiros estratégicos em potencial, o que ajudará a Cainiao a negociar melhor e a solicitar mais negócios. Ao mesmo tempo, permitirá que a Cainiao acesse direta e independentemente os mercados de capital próprio e de dívida no futuro, se e quando necessário, e aumentará ainda mais sua capacidade de obter facilidades de crédito bancário e, assim, implantar os recursos financeiros do grupo não cindido do Alibaba. recursos financeiros do grupo não cindido do Alibaba.