Presidente da Italcam de São Paulo recebe Ordem do Rio Branco

O presidente da Câmara de Comércio italiana de São Paulo (Italcam), Graziano Messana, recebeu na última quarta-feira (4) a ordem do Rio Branco, a mais alta honraria da diplomacia brasileira.

O Embaixador do Brasil na Itália, Helio Vitor Ramos Filho, conferiu o título de comendador para o presidente da Italcam na sede da representação diplomática brasileira de Palazzo Pamphilj, em Roma.

Ramos Filho declarou que a nomeação ocorreu com a motivação de "feitos meritórios" e "virtudes cívicas" de "um amigo do Brasil".

"Esa a homenagem é um reconhecimento dos esforços realizados nos últimos anos e que continuamos a fazer para o maior desenvolvimento das relações entre os dois países", declarou o diplomata brasileiro.

"O Brasil está destinado a assumir um papel cada vez mais de liderança nas relações internacionais", declarou Messana, que lembrou como hoje existem 970 empresas italianas no Brasil e cerca de 500 só no Estado de São Paulo.

Formado pela Universidade Luiss Guido Carli de Roma, economista e empresário, Messana chegou ao Brasil em 2006, onde fundou a empresa GM Venture.

Desde 2020 está à frente da Câmara de Comércio de São Paulo.

“O Brasil tem uma matriz energética que é o sonho de consumo de muitos países europeus porque é substancialmente renovável por mais de 80%”, declarou o presidente da Câmara de Comércio.

A Ordem do Rio Branco é uma das honrarias mais importantes do Brasil. Criada em 1963 pelo Itamaraty, tem como objetivo reconhecer serviços meritórios em favor da diplomacia e das relações internacionais do Brasil.