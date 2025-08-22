Mundo

Presidente da Costa Rica denuncia 'tentativa de golpe de Estado judicial'

Rodrigo Chaves, denunciou perante uma comissão parlamentar, uma "tentativa de golpe de Estado judicial" devido ao pedido da Procuradoria para retirar sua imunidade

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 13h55.

O presidente da Costa Rica, Rodrigo Chaves, denunciou nesta sexta-feira (22), perante uma comissão parlamentar, uma "tentativa de golpe de Estado judicial" devido ao pedido da Procuradoria para retirar sua imunidade para processá-lo por corrupção.

"Aqui estou diante de vocês (...) enfrentando literalmente uma tentativa de golpe de Estado judicial", declarou Chaves, um economista conservador e populista de 64 anos, ao se defender das acusações pelo crime de concussão, punível com até oito anos de prisão.

