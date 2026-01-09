Presidente da Apex diz que acordo UE-Mercosul é maior do mundo

O presidente da ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), Jorge Viana, afirmou nesta sexta-feira, 9, que o acordo provisório entre Mercosul e União Europeia representa o maior acordo econômico do mundo e vai na contramão do cenário internacional atual.

Segundo Viana, o entendimento ocorre em um momento de enfraquecimento do multilateralismo e de revisão de compromissos comerciais entre países.

“Esse acordo vai num sentido contrário ao que o mundo está andando. O mundo está desfazendo acordos. A própria OMC (Organização Mundial do Comércio) perdeu importância. Estamos falando do maior acordo econômico do mundo”, disse.

O presidente da ApexBrasil destacou ainda o impacto esperado sobre as economias envolvidas. “O potencial de crescimento para a economia brasileira e UE é fundamental. O resultado será bom pro Brasil, pra União Europeia e pro mundo. Temos muito o que celebrar. Agora, seguindo para o Legislativo.”