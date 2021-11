Powell ganha novo mandato à frente do Fed, decide Joe Biden

O atual presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, será reconduzido a um segundo mandato à frente do banco central dos Estados Unidos. A decisão acaba de ser anunciada nesta segunda-feira, dia 22, pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Logo após o anúncio da Casa Branca, o Índice Dow Jones passou a subir com mais intensidade, em 150 pontos.

Powell está no cargo desde fevereiro de 2018 e o seu mandato atual acaba no mesmo mês do próximo ano. Com a recondução, ele ficará no cargo mais quatro anos, até fevereiro de 2026.

Ele é reconduzido no momento em que a inflação ao consumidor nos Estados Unidos é a mais alta em mais de 30 anos, desde 1990, diante de choques de ofertas e juros entre zero e 0,25 ponto percentual na saída da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. O CPI avançou 6,2% em outubro na comparação anual.

A exemplo de antecessores, ele terá o mandato duplo de estimular uma atividade econômica que combine a estabilidade dos preços com o nível mais elevado de emprego de forma sustentável.

O anúncio de Biden coloca fim aos rumores sobre uma possível escolha de Biden por um nome mais alinhado a ele e ao Partido Democrata. Nas últimas semanas, ganhou força o nome de Lael Brainard, governadora (integrante) do Fed.

Brainard acabou nomeada por Biden como vice-presidente do Fed, em substituição a Richard Clarida, cujo mandato acaba em 31 de janeiro.

Powell, 68 anos, e Brainard, 59, eram os únicos candidatos conhecidos que estariam concorrendo ao posto. Os dois trabalham juntos em várias questões, com pontos de vista semelhantes sobre a política monetária, mas ela é a favor de uma postura mais dura em relação aos grandes bancos, segundo a Bloomberg.