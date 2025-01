Posse de Trump tem esquema de segurança contra ameaça de "lobos solitários"

As forças de segurança dos Estados Unidos anunciaram na segunda-feira, 13, uma operação para proteger a posse presidencial de Donald Trump de diversas ameaças, como possíveis ataques de “lobos solitários”.

Cerca de 25 mil agentes da Guarda Nacional e militares serão mobilizados no dia 20 de janeiro para garantir a segurança da posse de Trump, um evento que contará com 48 quilômetros de cercas.

O político do Partido Republicano, que já governou o país entre 2017 e 2021, será empossado ao meio-dia (horário local) nos degraus do Capitólio, sede do Congresso, diante de dezenas de autoridades e de um público de milhares de pessoas concentradas no parque National Mall, em Washington.

O agente especial do Serviço Secreto para a capital americana, Matt McCool, disse em uma entrevista coletiva que há “um ambiente de ameaça maior” do que na posse de Joe Biden, em janeiro de 2021, realizada em meio à pandemia de covid-19.

“Estamos 100% confiantes de que o plano que elaboramos para esta posse garantirá a segurança do público e das autoridades policiais”, declarou.

O chefe da polícia do Capitólio, Thomas Manager, disse que a “maior ameaça” à inauguração é um possível ataque de um “lobo solitário”.

O comissário lembrou que na semana passada foi presa uma pessoa que tentou entrar no Capitólio com facas no velório do ex-presidente Jimmy Carter, e também uma que tentou incendiar seu veículo nas proximidades da sede do Congresso.

“A ameaça de um lobo solitário continua sendo a justificativa mais forte para mantermos o status de alerta máximo durante a próxima semana”, frisou.

Trump foi baleado em um comício de campanha eleitoral em julho do ano passado em Butler, no estado da Pensilvânia. Na ocasião, ele foi atingindo de raspão na orelha direita.