Village People e campo de golfe: como será a posse de Trump em Washington

O grupo Village People, responsável pelo sucesso "Y.M.C.A.", anunciou nesta segunda-feira, 13, que participará de eventos ligados à posse do presidente eleito Donald Trump, marcada para a próxima semana. O vocalista Victor Willis confirmou que o grupo estará presente em atividades inaugurais, incluindo pelo menos um evento com Trump.

"Sabemos que algumas pessoas não vão gostar de ouvir isso, mas acreditamos que a música deve ser tocada sem levar em conta a política", declarou Willis em uma publicação no Facebook. Segundo ele, "Y.M.C.A." é um hino global que pode contribuir para unir o país após uma campanha eleitoral marcada por tensões.

Além do Village People, a cantora country Carrie Underwood também confirmou presença na cerimônia. Underwood interpretará "America The Beautiful" durante os atos oficiais em 20 de janeiro.

"É uma honra ter sido convidada e fazer parte deste evento histórico", afirmou. "Amo nosso país e espero que essa participação inspire um espírito de unidade."

Programação da posse

Os eventos de posse de Donald Trump terão início em 18 de janeiro com uma recepção no campo de golfe do republicano, nos arredores de Washington. A programação inclui uma exibição de fogos de artifício e uma visita ao Cemitério Nacional de Arlington no dia seguinte.

O dia 20 de janeiro, data constitucional para a posse, começará com uma missa na Igreja de São João e um chá na Casa Branca com o presidente em fim de mandato, Joe Biden. Ao meio-dia, Trump fará o juramento de posse nos degraus do Capitólio e assinará os primeiros decretos presidenciais.

Após o almoço no Congresso, o novo presidente liderará o desfile presidencial pela Pennsylvania Avenue até a Casa Branca. À noite, ele e a primeira-dama, Melania Trump, participarão de três bailes inaugurais.

Financiamento recorde para os eventos

De acordo com o The New York Times, Trump arrecadou mais de US$ 170 milhões para financiar os atos de posse, estabelecendo um recorde. Grandes empresas como Amazon e Meta estão entre os principais doadores.

O cronograma também inclui uma missa na Catedral Nacional de Washington em 21 de janeiro, encerrando os compromissos oficiais da posse.

*Com o Globo e EFE.