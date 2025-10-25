Por que Trump decidiu apoiar Milei?

Acontece neste domingo, 26, as eleições legislativas da Argentina. A data é uma das mais aguardadas do ano e é essencial para a continuidade — ou suspensão — das políticas de austeridade do presidente argentino Javier Milei.

Se tudo sair ao contrário do que Milei espera, em momentos de crise interna, o argentino pode ter um aliado poderoso: o americano Donald Trump.

Trump já declarou seu apoio a Milei em muitas ocasiões ao longo de seu mais novo mandato.

Em uma das mais recentes, Trump afirmou que os acordos financeiros entre os países continuariam apenas com a vitória de Milei nas eleições de domingo.

"Estamos aqui para te dar apoio para as próximas eleições. Se a Argentina vai bem, outros países a seguirão. Mas se não ganhar, não contará conosco. Se perder, não seremos generosos", disse Trump durante visita do argentino à Casa Branca.

Nesta terça-feira, 23, Trump reafirmou a cumplicidade em seu perfil na rede TruthSocial. "Temos um relacionamento tremendo com a Argentina, que se tornou uma forte aliada, graças ao presidente Milei", afirmou. "Argentina: Javier Milei é um grande amigo, lutador e VENCEDOR, e tem meu completo e total endosso para a reeleição como presidente — Ele nunca vai decepcionar você!"

Apoio financeiro

O apoio verbal não é o único que Trump já concedeu à Argentina. Na parceria, entra também a questão econômica.

Em 19 de outubro, o americano disse que seu governo poderá comprar carne bovina da Argentina como uma estratégia para conter a inflação e reduzir os preços recordes dos alimentos no país.

Também foi realizado um acordo de financiamento de US$ 20 bilhões com a Argentina, anunciado pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, no dia 9 deste mês.

Em um momento delicado para a Argentina, as ações dos EUA têm sido criticadas por políticos americanos.

A senadora democrata, Diane Warren criticou duramente o acordo de swap cambial anunciado por Bessent. "Em vez de usar nossos dólares para comprar pesos argentinos, Donald Trump deveria ajudar os americanos a pagar seus planos de saúde", escreveu Warren nas redes sociais.

Warren, com um bloco democrata do Senado, apresentou um projeto de lei para impedir que o governo Trump conceda assistência econômica à Argentina.

A oposição não foi a única a contestar os auxílios.

"Por que ajudar a Argentina enquanto ela tira de nossos produtores seu maior mercado?", questionou o senador republicano Chuck Grassley, representante de Iowa, um importante produtor de soja.

No debate público, surge também a dúvida: por que Trump decidiu apoiar Milei?

Afinidade ideológica

Trump defende seus aliados ideológicos.

Um exemplo recente foi a imposição de tarifas ao Brasil, usando como uma das justificativas a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"A forma como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deve terminar IMEDIATAMENTE!", disse Trump.

Os EUA historicamente têm relações políticas e comerciais próximas com o restante do continente americano. Desde o século XIX, a América Latina é uma de suas principais áreas de influência.

Um dos motivos para o apoio de Milei a Trump, além da aproximação histórica entre os países, é também a semelhança entre as ideologias de ambos.

Recentemente, Trump afirmou que o argentino era "completamente MAGA" (sigla para Make America Great Again, slogan que o americano usou durante sua campanha). Para Milei e Trump, o conceito representa políticas como nacionalismo econômico, imigração restritiva, conservadorismo social e medidas anti-establishment.

Mas as políticas de austeridade radical e o déficit zero do argentino também podem ser tão ou mais atrativas do que a ideologia compartilhada.

A administração Trump já elogiou explicitamente a disciplina fiscal de Milei e admitiu que o objetivo do pacote de US$ 20 a 40 bilhões é estabilizar a Argentina até as eleições de meio de mandato, garantindo a continuidade das políticas econômicas.

Fortalecimento do liberalismo na América Latina

Milei foi eleito sob uma plataforma de cortes profundos nos gastos públicos visando equilibrar o orçamento. No âmbito da inflação, a situação mudou bastante. Em abril de 2024, os argentinos tiveram uma inflação anual de 289%. Em agosto de 2025, o número caiu para 33,6%

Segundo especialistas, a visão de Milei de manter a inflação baixa a todo custo, com o peso artificialmente alto, prejudicou o crescimento da economia. Assim, o país não conseguiu acumular o estoque de dólares suficientes para pagar sua dívida externa.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) já havia alertado no final de julho que as reservas do país haviam caído para mais de US$ 6 bilhões no vermelho após não atingir uma série de metas.

O apoio de Bessent, entretanto, gerou um alívio temporário nos mercados argentinos.