Esculturas, sepultamentos e pilares: sítio de 11 mil anos revela segredos da Idade da Pedra

Uma escultura de aproximadamente 11 mil anos, encontrada no sítio arqueológico de Sayburç, na Turquia, pode ser a mais antiga representação conhecida de uma cena narrativa esculpida em pedra. O relevo mostra figuras humanas e animais em uma composição cujo significado ainda não foi decifrado.

A descoberta faz parte de um conjunto de vestígios encontrados em um assentamento neolítico, onde arqueólogos identificaram cerca de 70 estruturas, entre habitações e edifícios comunitários. A informações foram divulgadas pela CNN.

As escavações começaram em 2021, depois que funcionários do Museu de Şanlıurfa identificaram que pedras em formato de T usadas por moradores da região eram, na verdade, pilares pré-históricos.

O que mostra a escultura de 11 mil anos?

O relevo foi encontrado em um banco de pedra de aproximadamente 3,7 metros de comprimento, dentro de um edifício comunitário circular. A composição apresenta cinco figuras: dois homens, dois leopardos e um touro.

Em uma das extremidades, o touro aparece de perfil, com os chifres voltados para uma figura masculina agachada. O homem apresenta seis dedos em uma das mãos e segura um objeto na outra. A segunda figura humana aparece entre dois leopardos, representados com dentes expostos e caudas curvadas.

Em um estudo publicado na revista científica Antiquity, em 2022, a arqueóloga Eylem Özdoğan, da Universidade de Istambul, descreveu a composição como a mais antiga representação conhecida de uma cena narrativa esculpida em pedra.

Diferentemente de outras representações pré-históricas encontradas na região, as figuras de Sayburç parecem formar uma sequência interligada.

Figura humana entre dois leopardos. Foto: K. Akdemir/Antiquity (K. Akdemir/Antiquity)

O significado da narrativa ainda é um mistério

A disposição das figuras levou pesquisadores a propor diferentes interpretações sobre a cena. Uma hipótese é que o relevo represente encontros entre seres humanos e animais perigosos. Outra possibilidade envolve rituais de passagem, nos quais o confronto com animais simbolizaria uma etapa da vida.

Também existem interpretações relacionadas à fertilidade e à virilidade. Representações fálicas também foram encontradas em outros sítios de Taş Tepeler.

Apesar das hipóteses, não há evidências suficientes para determinar o significado original da escultura. À CNN, Özdoğan afirmou que diferentes interpretações podem contribuir para compreender a obra, mas que provavelmente não será possível recuperar a história exata representada pelos antigos habitantes.

Histórias transmitidas antes da escrita

Para Özdoğan, a importância dos relevos vai além da tentativa de descobrir qual história estava sendo representada. As imagens poderiam ter desempenhado um papel na preservação da memória coletiva e dos valores da comunidade.

Como esses grupos não utilizavam a escrita, normas, tradições e histórias eram transmitidas oralmente. As representações visuais poderiam ajudar a lembrar esses relatos e repassá-los às novas gerações.

A arqueóloga também chama atenção para a presença dessas imagens em espaços comunitários. Segundo Özdoğan, a arte pública aparece de maneira mais visível em Sayburç do que em outras regiões.

Para a pesquisadora, os relevos poderiam expressar valores compartilhados e ajudar a manter a coesão de comunidades que passavam a adotar um modo de vida mais sedentário.

Práticas funerárias na Idade da Pedra

As escavações em Sayburç também revelaram como os antigos habitantes lidavam com a morte. Restos humanos foram encontrados dentro de residências habitadas, algumas vezes sob os pisos, em arranjos cuidadosos. Para os pesquisadores, essa disposição sugere que os mortos poderiam continuar sendo considerados parte da família.

Os arqueólogos também descobriram uma pequena figura esculpida que parece representar uma pessoa morta com a boca fechada, selada ou costurada. Outro aspecto investigado é a presença de ossos humanos misturados a restos de animais.

Esses vestígios, associados a representações de aves necrófagas encontradas em outros sítios de Taş Tepeler, levantaram hipóteses sobre possíveis práticas de excarnação.

Uma das interpretações considera a possibilidade de que corpos fossem expostos a animais necrófagos como parte de uma prática funerária mais ampla de “sepultamento celestial”. A hipótese, porém, não foi confirmada para Sayburç.

O mistério dos pilares com formas humanas

Outro elemento que chama atenção no assentamento são os pilares de pedra em formato de T, semelhantes aos encontrados em outros sítios arqueológicos de Taş Tepeler.

Alguns apresentam braços e cintos esculpidos e são interpretados como estruturas antropomórficas, que poderiam representar figuras semelhantes a seres humanos.

Em um edifício no centro do assentamento, os arqueólogos identificaram um pilar com um rosto humano esculpido em sua base. A estrutura está posicionada diante de um grande nicho na parede e próxima a outros pilares com representações de um leopardo e de um porco.

Segundo Özdoğan, a disposição desses elementos parece ter sido intencional. O significado da composição, porém, permanece desconhecido.

O que arqueólogos já encontraram em Sayburç?

Localizado no sudeste da Turquia, Sayburç integra Taş Tepeler, conjunto de sítios arqueológicos conhecido por assentamentos e construções do período neolítico.

Até o momento, aproximadamente 70 estruturas haviam sido identificadas no local, incluindo residências e espaços de uso comunitário. Os pesquisadores também encontraram bacias de pedra e instrumentos de moagem. Os vestígios indicam o processamento de grãos e levantam a possibilidade de que os habitantes produzissem cerveja.

As descobertas ajudam os pesquisadores a investigar um período marcado pelo início de um modo de vida mais sedentário e a compreender como essas comunidades organizavam a vida cotidiana e transmitiam suas tradições.

A equipe liderada por Özdoğan trabalha atualmente em um projeto para transformar Sayburç em um museu a céu aberto, com o objetivo de preservar o assentamento e permitir a visitação pública.