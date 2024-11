Por que o nudismo pode estar com os dias contados na Alemanha?

Esse jeito relaxado se deve a um movimento icônico e talvez mal-entendido: o naturismo, denominado no país Freikörperkultur (FKK) ou "cultura do corpo livre" em tradução literal.

A associação Deutscher Verband für Freikörperkultur (DFK), que representa os interesses dos adeptos do nudismo no país, celebra seu 75º aniversário neste ano. Mas o aniversário não terá muito o que comemorar.

Redes sociais enfraqueceram o nudismo

Após conseguir sobreviver ao nazismo e comunismo, que limitaram a prática do nudismo, mas não o proibiram, o naturismo enfrenta agora talvez seu maior desafio: as redes sociais.

No Instagram e no TikTok, muitos usuários postam imagens com filtros pesados, mudando até a cara da pessoa. E parece que isso está contribuindo para o declínio do número de filiados ao movimento naturista.

A DFK teve até que cancelar alguns eventos planejados em comemoração a seu 75º aniversário. Num prazo de 25 anos, o número de seus sócios caiu de 65 mil para os atuais 34 mil. Muitos dos que restam estão perdendo o interesse.