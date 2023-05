Como é participar do Largados e Pelados? Primeiro participante do Brasil mostra realidade sem filtro

Nesta terça-feira, 30, o programa Largados e Pelados (Naked and Afraid) ganha novos episódios no Discovery e discovery+. Contudo, essa temporada será um pouco diferente das demais: acontece em Botsuana, na África do Sul, e contará com o primeiro brasileiro participante no programa norte-americano, Diego Survive.

O Largados e Pelados vai ao ar na televisão desde junho de 2013 e ganhou uma comunidade de fãs grande no Brasil. Mas o programa, embora já tenha contado com participantes de outros países do mundo, nunca teve um brasileiro no elenco. Diego, de 34 anos, será o primeiro - e sua dupla, Nicole, não fala português.

"O Largados e Pelados sempre foi um sonho, né? Quando me chamaram pela segunda vez, eu explodi de emoção. Falei 'caraca, mano, eu consegui velho!'. Só que essa experiência lá fora, com uma pessoa de outro idioma... Cara, isso meio que deu aquela chacoalhada na minha cabeça. Foi bem mais difícil, a escolha do lugar também foi um desafio a parte, sabe?", disse Survive em entrevista à EXAME POP.

Quem é Diogo Survive, primeiro brasileiro no Largados e Pelados?

Participante da primeira brasileira do seriado, ele é natural de Guriri-ES e ex-fuzileiro naval da Marinha brasileira. Hoje, Diogo trabalha com arte, é casado e tem uma filha.

No desafio brasileiro, foi um dos vencedores que suportou os 21 dias de sobrevivência, em 2021, ao lado de sua dupla, Raysa, na Colômbia. "A primeira vez que eu fui, no brasileiro, eu tive alguns contratempos com a minha parceira, mas hoje nós somos super amigos, o desafio realmente provoca isso aí", destacou ele. Mas os contratempos não conseguiram apagar a vontade de retornar ao programa. "Se alguém me falar hoje que eu posso ir de novo, uma terceira vez... 'Bora!'. Pode ter certeza que não pensaria duas vezes antes de ir de novo", brincou ele.

Conectado com a natureza, ele afirma que o ponto alto do programa é ter a possibilidade de se desafiar ao extremo. E não se preocupa, nem um pouco, com o nudismo. "Vou ser bem sincero, a maioria da galera tem esse receio assim, né, de ficar nu né na frente das câmeras, de outras pessoas. Eu sou bem feliz sabe com o meu corpo e eu não tava levando ali pelo lado do prazer. Eu tava largado da natureza, peladão mesmo. No começo, a gente fica um pouco assim sem graça, mas depois de 30 segundos, já esqueci", disse ele.

Desafio linguístico

E foi assim que o capixaba foi parar do outro lado do Oceano. Sem abrigo, comida ou água à vista, ambos saíram, desprovidos dos seus confortos, para enfrentar a selva ao natural. E com uma clara barreira linguística.

"Quando cheguei lá, eu jurava que ela [Nicole] ia mandar um português. Eu pensei assim 'eu devo estar participando de um largados pelo Brasil 2'. Quando eles convidam, não te falam exatamente como vai ser e nem onde, para manter a mística da coisa, a dificuldade da parada", explicou ele. "Então, quando eu tive esse contato com a Nicole, foi uma parada surreal, porque eu sei só básico do inglês. Improvisei muito para fazer dar certo", completou.

Experiência na África do Sul

Destacando os momentos mais difíceis, Diogo comentou sobre o desafio que é a sobrevivência em Botsuana e a diferença dos biomas pelos quais passou. "Os dois desafios que eu participei foram completamente diferentes. São cenários diferentes, biomas diferentes. Na Colômbia, onde que era um local, eu tinha uma alimentação constante. Mesmo que eu pegasse poucos peixes, eu arrancava palmito, eu ia atrás de fruta. Perdi só 8kg", explicou ele.

Na África, a dificuldade foi outra. "A África é muito intensa, é muito difícil, não frutas igual você tem na Colômbia, entendeu? Exige muito mais experiência e habilidade. Realmente, se você não tiver um pouco de conhecimento, você vai passar perrengue, eu cheguei a passar fome", completou.

Medo dos elefantes

Por fim, ele destaca que a parte mais complicada de sobrevivência foi a convivência com os elefantes. "Meu maior medo mesmo foi os elefantes, sabia? Eles são terríveis! Tem gente que morre de medo de leão, né? Mas vou te dizer: Eu ouvi Leão, eu achava lindo, mas quando eu vi a elefante... É o momento que você fica nervoso, porque você não vê um, dois elefantes, você vê 50. E eles são terríveis, ainda mais se tem filhote perto. E correr nem sempre adianta", finalizou ele.

Os novos episódios de Largados e Pelados vão ao ar no Discovery e discovery+, às 22h20 desta terça-feira, 30.