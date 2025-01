Ponte mais alta do mundo é concluída na China com 625 metros de altura

A Ponte do Vale de Huajiang, projetada para ser a ponte mais alta do mundo, teve sua estrutura principal concluída no dia 17 de janeiro. A construção atingiu esse marco após o posicionamento do último segmento de viga de aço, com aproximadamente 215 toneladas. A inauguração ao tráfego está prevista para ainda este ano, marcando um avanço significativo na infraestrutura chinesa.

Localizada na província de Guizhou, a ponte atravessa o Vale do Huajiang, conhecido como “a fenda da Terra”. Com uma extensão total de 2.890 metros, a ponte possui um vão principal de 1.420 metros e uma altura impressionante de 625 metros acima da superfície da água. Além de ser a mais alta, também será a ponte com o maior vão em regiões montanhosas.

Desafios e inovação na construção

O projeto, financiado pelo Guizhou Transportation Investment Group, teve início em janeiro de 2022 e enfrentou inúmeros desafios devido ao terreno acidentado e ao clima imprevisível da região. A conclusão envolveu o içamento de 93 segmentos de viga de aço, totalizando mais de 21 mil toneladas.

Segundo Wu Chaoming, engenheiro-chefe do Guizhou Bridge Group, o principal desafio foi o transporte vertical das estruturas em um vale profundo com montanhas extremamente altas. “Desenvolvemos o maior sistema de içamento por cabo do mundo, composto por sistemas de transporte, içamento e monitoramento inteligente”, explicou o engenheiro.

Outros marcos da obra incluem a construção das torres da ponte em ambas as margens e a instalação dos cabos de suspensão principais, que suportam a gigantesca estrutura.

Guizhou: referência em construção de pontes

A província de Guizhou, a única da China sem planícies, tornou-se referência mundial em engenharia de pontes, superando terrenos desafiadores. Com mais de 30 mil pontes construídas em uma área de 1,26 milhão de colinas, Guizhou abriga quase metade das 100 pontes mais altas do mundo.

Essa expertise consolida a região como um polo de inovação e técnica em engenharia civil. A Ponte do Vale de Huajiang simboliza não apenas um marco tecnológico, mas também um avanço para a integração e o desenvolvimento econômico da região.

Próximos passos antes da inauguração

A próxima fase do projeto inclui:

O reforço dos cabos principais;

A instalação de estruturas acessórias;

A pintura e acabamento final dos cabos.

Quando inaugurada, a ponte será um exemplo do progresso da engenharia chinesa e contribuirá para a conexão das regiões montanhosas de Guizhou, fortalecendo o desenvolvimento regional e o transporte local.

O projeto também reforça a liderança global da China na construção de infraestruturas de grande porte.