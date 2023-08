Polícia dos EUA procura possível atirador no Capitólio

A policia do Capitólio dos Estados Unidos informou nesta quarta-feira, 2, que recebeu o relato que um atirador está nos prédios do Congresso americano. As autoridades informaram que procuraram um suspeito dentro e ao redor do prédio após um chamado de emergência.

O porta-voz do Departamento de Polícia Metropolitana de Washington, Hugh Carew, afirmou que após o trabalho da polícia local, não foi encontrado nenhum atirado e ninguém ficou ferido. "Foi recebida uma ligação para um atirador ativo. Parece que foi uma decisão ruim. Nenhum ferido e nenhum atirador foi localizado", disse Carew.

Anteriormente, os polícias pediram para que as pessoas dentro do prédio procurem um abrigo seguro e que a população evite o local. “Se você estiver dentro dos prédios do Senado, todos dentro devem se abrigar no local, pois o relatório foi de um possível atirador ativo. Deve-se notar que não temos nenhum relato confirmado de tiros”, disse a Polícia do Capitólio dos EUA em uma publicação nas redes sociais.

O Senado dos EUA está no recesso de verão e a maioria dos legisladores não estão em seus escritórios, no entendo, o Congresso mantêm uma equipe reduzida no local. O repórter Garrett Haake, da NBC News, disse que os edifícios foram evacuados.