Governo dos EUA pode processar corretora de criptomoedas Binance por fraude

O Departamento de Justiça do governo dos Estados Unidos está estudando a possibilidade de abrir um processo contra a corretora de criptomoedas Binance por fraude. A informação foi divulgada pelo site Semafor, que citou conversas com pessoas envolvidas no assunto.

De acordo com a publicação, as autoridades estariam no momento avaliando alternativas para o processo, como multas ou acordos, para evitar possíveis efeitos negativos do processo. O maior temor é que a ação desencadeie uma corrida de saques semelhante à que levou à falência da FTX.

Em dezembro, a Reuters informou que o Departamento de Justiça dos EUA estaria investigando a Binance e o seu CEO, Changpeng Zhao, por possíveis violações da lei contra lavagem de dinheiro do país. Naquela época, também foi reportado que as autoridades estariam em dúvida sobre processar ou não a empresa.

Até o momento, ainda não foram divulgados detalhes sobre o possível caso de fraude. Ao mesmo tempo, a corretora de criptomoedas já enfrenta uma série de processos abertos por outras autoridades norte-americanas ao longo deste ano, com diferentes acusações.

Problemas da Binance com reguladores

Atualmente, a Binance enfrenta processos em diversos países, incluindo nos EUA, onde foi processada junto com seu CEO. A SEC acusa a corretora de criptomoedas de ter ofertado ilegalmente valores mobiliários e de ter realizado ações para burlar os reguladores do país e misturar fundos de clientes com os da própria empresa. Em março deste ano, a empresa e seu CEO, Changpeng Zhao, também foram processados pela Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês) e acusados de terem oferecido ilegalmente a seus clientes a opção de negociar contratos futuros de criptomoedas. O processo está em andamento, mas as punições podem chegar a um cessamento das operações no país. Também há um processo em andamento no Canadá, mas a empresa anunciou que vai encerrar operações no país. Além disso, a empresa estaria sendo investigada por autoridades da França.

No Brasil, a corretora de criptomoedas também enfrenta problemas jurídicos. Atualmente, ela negocia um termo de compromisso com a Comissão de Valores Mobiliários enquanto enfrenta um processo semelhante ao dos EUA, com acusação de ter ofertado ilegalmente contratos futuros de bitcoin.

