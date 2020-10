PODCAST: este cenário na eleição americana poderia levar Trump à vitória

Por enquanto, o democrata Joe Biden está à frente nas pesquisas para a eleição americana. Na média nacional, Biden aparece nove pontos à frente, e com vitória nos estados decisivos. É uma vantagem que se ampliou desde o primeiro debate entre os candidatos e a covid-19 de Donald Trump (que pegou mal entre parte do eleitorado).

Ainda assim, há cenários que poderiam levar a uma “reviravolta” na eleição e à reeleição de Trump. Esse é um dos temas do novo episódio do podcast EXAME POLÍTICA — Temporada Eleições Americanas, que vai ao ar todas as sextas-feiras com os grandes temas da eleição nos Estados Unidos.

O podcast conta com a participação de Maurício Moura, fundador do instituto de pesquisa IDEIA e professor da George Washington University na área de políticas públicas, e o jornalista Sérgio Teixeira Junior, que de Nova York cobre as eleições americanas para a EXAME. A editora de macroeconomia da EXAME, Fabiane Stefano, media o debate.

No episódio desta semana, os convidados discutem ainda a quase certa aprovação da juíza Amy Coney Barrett para a Suprema Corte e os resultados da nova pesquisa exclusiva Exame/IDEIA sobre os votos no Arizona, um estado tradicionalmente republicano e onde os democratas não ganham desde 1996.

Por lá, Biden aparece vencendo na margem de erro, com dois pontos percentuais, segundo a sondagem do Exame/IDEIA com 1.000 eleitores nesta semana. O Arizona será um dos estados cruciais na eleição. A votação está marcada para 3 de novembro, mas mais de 9 milhões de eleitores já votaram antecipadamente.

O podcast EXAME Política vai ao ar todas as sextas-feiras com os principais temas da eleição americana. Clique aqui para ver o canal no Spotify, ou siga em sua plataforma de áudio preferida, e não deixe de acompanhar os próximos programas.