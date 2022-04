Piloto russo da F1 Nikita Mazepin tem R$ 600 milhões bloqueados

O piloto russo da F1, Nikita Dmitrievich Mazepin, e seu pai, o oligarca Dmitry Arkadievich , foram afetados diretamente pelas sanções decretadas pela União Europeia contra a Rússia após a invasão na Ucrânia .

A polícia tributária italiana bloqueou bens do piloto de F1 e de seu pai por um valor de 105 milhões de euros (cerca de R$ 600 milhões).

Um inteiro complexo residencial localizado na cidade de Portisco, na ilha da Sardenha, foi bloqueado pelas autoridades italianas.

Mazepin, 23 anos, corria pela equipe americana de F1 Hass até dia 5 de março, quando a empresa rescindiu o contrato com o piloto como parte das sanções aplicadas contra a Rússia.

O pai de Mazepin é próximo do presidente russo, Vladimir Putin, e acionista majoritário de um império no setor petroquímico.

Sequestros de bens russos por quase um bilhão de euros

Nas últimas semanas, a polícia italiana sequestrou vilas e iates de propriedade de cidadãos russos que foram incluídos em uma lista de sanções da União Europeia. O valor total dos bens sequestrados é de quase um bilhão de euros.

O bem mais valioso apreendido até agora é um super-iate de propriedade do bilionário russo Andrey Igorevich Melnichenko, no valor de cerca de 530 milhões de euros, que foi apreendido no porto de Trieste, no norte do país.