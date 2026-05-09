Peter Magyar assume formalmente como novo primeiro-ministro da Hungria

A Hungria começou neste sábado, 9, uma nova fase política com a eleição de Peter Magyar como primeiro-ministro, encerrando um ciclo de 16 anos sob a liderança do nacionalista Viktor Orbán. Vencedor das eleições de abril, Magyar assume o cargo com a promessa de promover uma mudança de rumo no país.

Em seu primeiro discurso ao Parlamento húngaro como chefe de governo, o novo premiê afirmou que pretende "servir" à Hungria, e não "reinar" sobre ela.

"Não reinarei na Hungria, mas servirei ao meu país. Vou servi-lo enquanto meus serviços forem úteis e a nação precisar", declarou.

Magyar também destacou o resultado das urnas como um sinal claro do desejo de mudança da população após mais de uma década e meia de governo Orbán.

"Milhões de pessoas optaram pela mudança", afirmou.

A mudança de comando em Budapeste repercutiu rapidamente entre líderes europeus. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que manteve uma relação marcada por tensões com Orbán, parabenizou o novo primeiro-ministro.

"Nossos corações estão em Budapeste. A esperança e a promessa de renovação são um sinal poderoso nestes tempos difíceis. Temos um trabalho importante pela frente", disse.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, também celebrou a transição política e classificou o momento como "um novo capítulo na história da Hungria".

*Com informações da AFP