Finados: veja o que abre e o que fecha no feriado

Feriado: Em São Paulo, os serviços estaduais operam em esquema especial (Tânia Rego/ABr)
Colaboradora
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 14h04.
O feriado nacional de Finados, celebrado na segunda-feira, 2 de novembro de 2026, vai alterar o funcionamento de serviços públicos em todo o Brasil. Em São Paulo, subprefeituras, unidades do Poupatempo e postos da Fazenda estarão fechados, enquanto hospitais, UPAs e serviços de urgência funcionarão normalmente. O rodízio de veículos será suspenso, e haverá operação especial de ônibus para atender os cemitérios. Parques e centros esportivos estarão abertos, mas alguns mercados municipais terão horários reduzidos ou não funcionarão. As agências do INSS também estarão fechadas em todo o país, com manutenção dos serviços digitais.
O feriado nacional de Finados será celebrado na próxima segunda-feira, 2 de novembro. Por causa da data, repartições públicas e diferentes serviços terão alterações no atendimento em todo o país. Enquanto algumas unidades suspendem o expediente presencial, serviços de saúde de urgência, limpeza urbana e transporte público mantêm operações especiais.
Em São Paulo, a prefeitura divulgou mudanças no funcionamento de serviços municipais, como unidades de saúde, mercados, parques e atendimento administrativo. Nas demais capitais, os horários e as regras variam conforme os comunicados de cada administração municipal.
Administração pública e Poupatempo:
Na capital paulista, as 32 subprefeituras e suas praças de atendimento permanecerão fechadas na segunda-feira, 2. O Centro de Atendimento da Fazenda (CAF) também não terá expediente presencial, com retomada na terça-feira, 3.
Os postos presenciais da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) estarão fechados, mas os serviços eletrônicos da secretaria continuarão disponíveis.
As unidades do Poupatempo em todo o estado também não abrirão na segunda-feira, mas cerca de 3,5 mil serviços poderão ser acessados pelos canais digitais. O atendimento presencial será retomado no dia seguinte.
Saúde:
Na área da saúde, hospitais municipais, hospitais-dia, prontos-socorros e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionarão normalmente.
As Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e as unidades integradas de AMA/UBS também estarão abertas das 7h às 19h. Nas unidades integradas, porém, o atendimento da parte de UBS será restrito à vacinação.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo telefone 192, também manterá o funcionamento. Já algumas unidades especializadas e administrativas terão atendimento suspenso ou funcionarão em regime de plantão.
Transporte e lazer:
O Rodízio Municipal de Veículos estará suspenso na segunda. A SPTrans preparou uma operação especial com 267 linhas de ônibus para atender os 33 cemitérios públicos e particulares da capital.
Os parques municipais e os centros esportivos funcionarão normalmente, nos horários previstos para feriados. Os 63 Centros Educacionais Unificados (CEUs) também abrirão, das 8h às 18h.
A Avenida Paulista e as vias da Liberdade estarão abertas para pedestres das 9h às 16h. O Minhocão também ficará liberado para pedestres, das 7h às 22h.
Mercados e abastecimento:
O funcionamento dos mercados municipais será diferente de acordo com cada unidade. Alguns permanecerão fechados, enquanto outros terão horários reduzidos.
O Mercado Municipal de Pinheiros, por exemplo, funcionará até as 14h, enquanto o restaurante permanecerá aberto até as 18h. O Mercado Municipal de Pirituba abrirá das 7h às 14h. Já os mercados da Lapa, Guaianases, São Miguel Paulista, Penha, Tucuruvi e Ipiranga estarão fechados.
As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em todo o país estarão fechadas na segunda-feira, 2, com retomada do atendimento presencial na terça-feira.
O atendimento humano da Central 135 também ficará suspenso durante o feriado. Já os serviços eletrônicos pelo telefone e pelo site e aplicativo Meu INSS continuarão disponíveis 24 horas por dia.
O Dia de Finados será celebrado na segunda-feira, 2 de novembro de 2026. A data é feriado nacional e altera o funcionamento de repartições públicas, serviços administrativos e estabelecimentos em diferentes cidades do país. Os horários de atendimento variam conforme as regras de cada município e órgão responsável.
Não. Todas as unidades presenciais do Poupatempo no estado de São Paulo estarão fechadas na segunda-feira, 2 de novembro. O atendimento presencial será retomado na terça-feira, 3. Durante o feriado, cerca de 3,5 mil serviços continuarão disponíveis pelos canais digitais do programa.
Em São Paulo, hospitais municipais, hospitais-dia, prontos-socorros e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionarão normalmente. As Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e unidades integradas AMA/UBS estarão abertas das 7h às 19h. Nas unidades integradas, o atendimento da UBS será restrito à vacinação. O Samu também funcionará normalmente pelo telefone 192.
Sim. O Rodízio Municipal de Veículos estará suspenso na capital paulista na segunda-feira, 2 de novembro. A SPTrans também preparou uma operação especial com 267 linhas de ônibus para atender os 33 cemitérios públicos e particulares da cidade durante o feriado de Finados.
Sim. Em São Paulo, parques municipais e centros esportivos funcionarão nos horários de feriado. Os 63 Centros Educacionais Unificados (CEUs) abrirão das 8h às 18h. A Avenida Paulista e as vias da Liberdade estarão abertas para pedestres das 9h às 16h, enquanto o Minhocão ficará liberado das 7h às 22h.
O funcionamento varia conforme a unidade. O Mercado Municipal de Pinheiros abrirá até as 14h, com o restaurante funcionando até as 18h. O Mercado Municipal de Pirituba atenderá das 7h às 14h. Já os mercados da Lapa, Guaianases, São Miguel Paulista, Penha, Tucuruvi e Ipiranga permanecerão fechados na segunda-feira, 2 de novembro.
Não. As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estarão fechadas em todo o Brasil na segunda-feira, 2 de novembro. O atendimento presencial será retomado na terça-feira, 3. O atendimento humano da Central 135 também ficará suspenso durante o feriado, mas os serviços eletrônicos continuarão disponíveis 24 horas por dia.
Sim. O site e o aplicativo Meu INSS continuarão disponíveis 24 horas por dia durante o feriado de Finados. Os serviços eletrônicos da Central 135 também permanecerão acessíveis, mesmo com a suspensão do atendimento humano. Em São Paulo, os canais digitais do Poupatempo e da Secretaria da Fazenda e Planejamento também continuarão funcionando.