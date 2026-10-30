Finados: veja o que abre e o que fecha no feriado

RESUMO ＋ O feriado nacional de Finados, celebrado na segunda-feira, 2 de novembro de 2026, vai alterar o funcionamento de serviços públicos em todo o Brasil. Em São Paulo, subprefeituras, unidades do Poupatempo e postos da Fazenda estarão fechados, enquanto hospitais, UPAs e serviços de urgência funcionarão normalmente. O rodízio de veículos será suspenso, e haverá operação especial de ônibus para atender os cemitérios. Parques e centros esportivos estarão abertos, mas alguns mercados municipais terão horários reduzidos ou não funcionarão. As agências do INSS também estarão fechadas em todo o país, com manutenção dos serviços digitais.

O feriado nacional de Finados será celebrado na próxima segunda-feira, 2 de novembro. Por causa da data, repartições públicas e diferentes serviços terão alterações no atendimento em todo o país. Enquanto algumas unidades suspendem o expediente presencial, serviços de saúde de urgência, limpeza urbana e transporte público mantêm operações especiais.

Em São Paulo, a prefeitura divulgou mudanças no funcionamento de serviços municipais, como unidades de saúde, mercados, parques e atendimento administrativo. Nas demais capitais, os horários e as regras variam conforme os comunicados de cada administração municipal.

O que abre e fecha em São Paulo?

Administração pública e Poupatempo:

Na capital paulista, as 32 subprefeituras e suas praças de atendimento permanecerão fechadas na segunda-feira, 2. O Centro de Atendimento da Fazenda (CAF) também não terá expediente presencial, com retomada na terça-feira, 3.

Os postos presenciais da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) estarão fechados, mas os serviços eletrônicos da secretaria continuarão disponíveis.

As unidades do Poupatempo em todo o estado também não abrirão na segunda-feira, mas cerca de 3,5 mil serviços poderão ser acessados pelos canais digitais. O atendimento presencial será retomado no dia seguinte.

Saúde:

Na área da saúde, hospitais municipais, hospitais-dia, prontos-socorros e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionarão normalmente.

As Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e as unidades integradas de AMA/UBS também estarão abertas das 7h às 19h. Nas unidades integradas, porém, o atendimento da parte de UBS será restrito à vacinação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo telefone 192, também manterá o funcionamento. Já algumas unidades especializadas e administrativas terão atendimento suspenso ou funcionarão em regime de plantão.

Transporte e lazer:

O Rodízio Municipal de Veículos estará suspenso na segunda. A SPTrans preparou uma operação especial com 267 linhas de ônibus para atender os 33 cemitérios públicos e particulares da capital.

Os parques municipais e os centros esportivos funcionarão normalmente, nos horários previstos para feriados. Os 63 Centros Educacionais Unificados (CEUs) também abrirão, das 8h às 18h.

A Avenida Paulista e as vias da Liberdade estarão abertas para pedestres das 9h às 16h. O Minhocão também ficará liberado para pedestres, das 7h às 22h.

Mercados e abastecimento:

O funcionamento dos mercados municipais será diferente de acordo com cada unidade. Alguns permanecerão fechados, enquanto outros terão horários reduzidos.

O Mercado Municipal de Pinheiros, por exemplo, funcionará até as 14h, enquanto o restaurante permanecerá aberto até as 18h. O Mercado Municipal de Pirituba abrirá das 7h às 14h. Já os mercados da Lapa, Guaianases, São Miguel Paulista, Penha, Tucuruvi e Ipiranga estarão fechados.

O INSS abre no feriado de Finados?

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em todo o país estarão fechadas na segunda-feira, 2, com retomada do atendimento presencial na terça-feira.

O atendimento humano da Central 135 também ficará suspenso durante o feriado. Já os serviços eletrônicos pelo telefone e pelo site e aplicativo Meu INSS continuarão disponíveis 24 horas por dia.