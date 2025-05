'Pepe' Mujica: relembre filmes e documentários baseados na vida do uruguaio

Ex-presidente do Uruguai e um dos líderes mais populares da esquerda latinoamericana, "Pepe" Mujica morreu nesta terça aos 89 anos depois de longa batalha contra um câncer. Sua influência não ficou apenas na política. As artes, sobretudo o audiovisual, se inspirou no ex-guerrilheiro para algumas produções nos últimos anos.

Uma Noite de 12 Anos (2018) é um filme uruguaio que revela o lado mais opressor da ditadura militar do país. A direção de Álvaro Brechner narra a história real de três prisioneiros políticos uruguaios que passaram doze anos sob confinamento solitário. A trama tem como base o testemunho de um dos prisioneiros, o ex-presidente José Mujica, e o sofrimento imposto pela repressão política, com uma abordagem minimalista que mantém o foco na psicologia dos personagens.

A atuação é outro ponto forte da produção, com Antonio de la Torre, Chino Darín e Alfredo Castro entregando performances marcantes. Eles conseguem capturar a complexidade de seus personagens, divididos entre a necessidade de manter a sanidade e o desejo de resistir ao regime opressor.

O longa estreou no Festival de Veneza e foi o representante do Uruguai ao Oscar 2019. Nos Prêmios Goya, principal premiação de cinema na Espanha, conquistou o título de melhor roteiro adaptado.

Documentário de Kusturica

El Pepe, uma vida suprema (2018), dirigido por Emir Kusturica e disponível na Netflix, oferece uma visão íntima e reflexiva sobre a figura de José Mujica, ex-presidente do Uruguai. O documentário combina a voz do próprio Mujica, que compartilha suas memórias, com a perspectiva do cineasta sérvio, conhecido por sua habilidade em capturar o cotidiano de figuras complexas e carismáticas.

O filme não é apenas uma biografia de Mujica, mas uma imersão na filosofia de vida do ex-presidente. Conhecido por seu estilo simples, seu discurso sobre a liberdade e a justiça social, e sua postura crítica diante da política tradicional, Mujica é apresentado como um líder não convencional, que permanece fiel aos seus princípios mesmo após deixar o cargo. A câmera de Kusturica explora não só a personalidade do ex-presidente, mas também o impacto de sua trajetória política e pessoal na sociedade uruguaia e, por extensão, na política latino-americana.

Os sonhos de Pepe

Os Sonhos de Pepe (2024), dirigido por Pablo Trobo , é um documentário que explora a vida e os ideais de José Mujica com um olhar mais intimista e reflexivo sobre o legado de suas ações políticas e pessoais. O filme se distancia das análises convencionais de sua trajetória e busca retratar o homem por trás da figura política, mergulhando em seus sonhos, sua filosofia de vida e suas visões sobre o futuro da América Latina.

O documentário, com uma abordagem sensível, faz uso de entrevistas inéditas, imagens de arquivo e relatos de pessoas próximas a Mujica para construir uma narrativa que ultrapassa a política e adentra o campo da intimidade.

Em Os Sonhos de Pepe, a ênfase está no conceito de "sonhos" que Mujica carrega consigo, tanto os sonhos de transformação social que alimentaram sua jornada política quanto os sonhos pessoais que ele compartilha com o público. O documentário revela como Mujica, mesmo fora do cargo de presidente, continuou sendo uma voz ativa nas questões sociais, falando sobre os desafios da política contemporânea e a luta pela equidade, mas também sobre o valor daquilo que ele considerou verdadeiramente importante na vida: os vínculos humanos, a natureza e a simplicidade.