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Payroll: EUA cria 178 mil vagas em março, acima das expectativas

Criação de vagas em março avança acima do esperado, enquanto efeitos da guerra ainda não aparecem

Times Square, em Nova York, um dos centros financeiros do país (Leandro Fonseca/Exame)

Times Square, em Nova York, um dos centros financeiros do país (Leandro Fonseca/Exame)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 3 de abril de 2026 às 09h45.

A economia dos Estados Unidos adicionou 178 mil postos de trabalho em março, resultado acima das projeções do mercado e sinaliza uma resiliência inesperada em meio a um novo cenário de tensão geopolítica. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 3, pelo Bureau of Labor Statistics (BLS), o departamento de estatísticas do trabalho do país.

A taxa de desemprego apresentou uma leve queda, passando de 4,4 % em fevereiro para 4,3 % em março, alinhada à faixa observada no último ano.

O número de vagas criadas representou uma forte recuperação após a perda de 133 mil empregos registrada no mês anterior, dado que foi revisado para baixo em relação à estimativa inicial. Economistas consultados por agências internacionais projetavam a criação de cerca de 60 mil vagas para o período.

Saúde puxa a recuperação

O principal motor do crescimento no mês foi o setor de saúde, que sozinho foi responsável pela criação de 76 mil empregos. O resultado foi impulsionado, em parte, pelo retorno de trabalhadores que estavam em greve. Cerca de 35 mil profissionais do setor retornaram ao trabalho após uma paralisação, o que havia impactado negativamente os números de fevereiro.

Outros setores também mostraram força. A construção civil, recuperando-se de um inverno rigoroso, adicionou 26 mil vagas. O segmento de transporte e armazenagem também contribuiu positivamente, com a criação de 21 mil postos, refletindo um ganho expressivo de 20 mil vagas em serviços de entrega.

Na contramão, o emprego no governo federal continuou sua trajetória de queda, com o corte de 18 mil vagas em março. Desde o pico alcançado em outubro de 2024, o setor já encolheu 11,8 %, uma redução de 355 mil postos de trabalho. O setor de atividades financeiras também registrou uma leve retração, com a perda de 15 mil empregos.

Salários e a sombra da guerra

Apesar da forte criação de vagas, o crescimento dos salários permaneceu contido, um dado crucial para as deliberações do Federal Reserve (Fed), o banco central americano. O salário médio por hora subiu 0,2 % em março, ou 9 centavos de dólar, para 37,38 dólares. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta é de 3,5 %. A moderação salarial ajuda a ancorar as expectativas de inflação, mesmo com um mercado de trabalho aquecido.

Este é o primeiro grande relatório econômico divulgado desde o início do conflito no Oriente Médio envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. A escalada da tensão já provocou um aumento nos preços da energia, com a gasolina superando os 4 dólares por galão pela primeira vez desde 2022.

Economistas alertam que o impacto total da guerra e do consequente choque de oferta de petróleo pode não estar totalmente refletido nos números de março.

Ainda assim, a força demonstrada pelo relatório de março oferece um fôlego para a economia americana, que vinha de um período de estagnação. No ano passado, a média mensal de criação de vagas foi de apenas 9.700, a mais fraca desde 2002, excluindo períodos de recessão. Agora, o desafio para o Fed será equilibrar os sinais de um mercado de trabalho robusto com os novos riscos inflacionários que surgem no horizonte geopolítico.

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